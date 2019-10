Super live di Fabrizio e Aurelio Fierro per i 60 di Gianni Laringe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questa coda di ottobre la temperatura ancora da mare continua a garantire piacevoli serate open air.Nell’ultimo weekend del mese serata tersa e scintillante, ideale per la festa dei sessanta di Gianni Laringe, il capostipite dell’omonima famiglia di noti imprenditori della ristorazione flegrea. Party in pompa magna nei saloni del Gabbiano, il primo e più panoramico dei loro ristoranti sulla collina che domina il golfo puteolano dal lago Lucrino all’isolotto di Nisida.Ingresso con video-mapping e sexy hostess in oro e nero per accogliere gli ospiti, all’interno un frenetico dj set tra house e revival con l’edonismo “microfonico” di Giancarlo Piacariello e un drag show energico e sensuale, ma sopra tutto la band di Fabrizio Fierro e Aurelio Junior ha galvanizzato l’euforia degli ospiti con una formidabile playlist da Carosone a Peppino Di Capri, da Mina a Battisti, dai mitici anni ’60 alle canzoni del Bandiera Gialla o Sapore di Mare, il Ballo del Mattone, la Disco ’70 e il meglio di Pino Daniele.Col supporto e la complicità della moglie Antonella Cosentino coi tre figli e i fratelli Roberto e Alessandro con consorti, la festa è stata arricchita da un buffet di delizie finger, sushi nippo-brazil, assaggi di cucina della tradizione napoletana e un wine bar non stop, mentre i trecento ospiti sono arrivati al countdown di mezzanotte annunciato da Fierro davanti a un’enorme crostata di frutta e oro con tanto di fuochi pirotecnici sospesi sul panorama mozzafiato. A intonare gli auguri per il brindisi: Maria Ida Avallone, Ceffo Spilabotte, Sonia Albano, Alfredo Gisonno, Patty Scorzelli, Vincenzo Manzo e consorte, Gianmarco Nasti, Giovanna Paone, Gino Esposito e Stefania Ursumando, Titti Petrucci, Antimo Civero e Chiara Sirpettino, Amilcare Lobina e Daniela Poppa, Gino Serrao e Lorenzo Crea, Rosita e Pasquale Militare, Dario Loiacono e tanti altri.