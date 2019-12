© RIPRODUZIONE RISERVATA

L ‘Integrazione per combattere la globalizzazione. E’ questo il claim con cui Aladino Viaggi, Altamarea Viaggi, Mama Tours e Reggia Travel insieme ad Air France/KLM, partner ultra trentennale, ha organizzato un dinner party da Otoro 81, il sushi restaurant di via Nisco dal mood dichiaratamente internazionale in cui la selezione musicale del dj Marco Piccolo ha fatto da colonna sonora ad una serata dedicata al business travel, certo, ma anche al divertimento in stile natalizio.Così, dopo che il team leader Giuseppe Ambrosino ha esposto le novità del 2020, il Sales Manager del Gruppo AF/KLM Ettore Iovinelli ha sottolineato l’importanza dello scalo per i due vettori, che hanno fino a tre voli al giorno di Air France su Parigi per la stagione estiva ed uno giornaliero su Amsterdam per KLM.Un motivo doppio per festeggiare quindi tra sushi, bollicine ed un simpatico sorteggio che ha entusiasmato tutti i presenti, accolti insieme a Marco Baldassarre. Tra questi, anche Patty Balzano, Tiziana Ranavolo, Marcello Cinque e Francesco Marzano, Jean Luc Lecomte e vari altri invitati tra cui Francesca Aruta, Eugenio Caputo, Marco Pescarolo, Emanuele Vaia, Mario Esposito, Raffaele Nigro, Livio Rho, Davide Civitiello, Pasquale Langella, Simone stavola, Fabio David, Roberta Scala.