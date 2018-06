«Tasty Party»: tra burger e radio star

Sabato 2 Giugno 2018, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 13:11

Si può immaginare di organizzare un party in macelleria con finger di arrosticini e miniburger, ospiti radiofonici e musica rock, spiedini e polpettine in punta di dita, amici e buongustai?Ci ha pensato la vulcanica Donatella Bova che pochi giorni fa per festeggiare cinque anni della sua “MacelleGria” ha invitato un bel gruppo di aficionados e addetti ai lavori a brindare, assaggiare e gongolare nelle sale rustic-shabby del suo locale di via Diocleziano. Gossip, convivio, selfie e cheers sono stati il «TastyParty» che qualche pomeriggio fa s’è letteralmente consumato alla braceria di Fuorigrotta, usualmente frequentata dai calciatori del Napoli (in primis Marek), che Donatella da ex-calciatrice accoglie con particolare calore.Macelleria di giorno e risto-grill a sera, si sono degustate bombette pugliesi, cotolette palermitane, cipollata, spiedini trapanesi, hamburger e la “signora fiorentina” e s’è brindato a base di grandi rossi nostrani con Pippo Pelo e Adriana Petro di KissKiss Network, Giuliana De Donato, Valeria Viscione e Ludovico Lieto, Lula Carratelli, Romolo Pizi, Evelina Bruno, Laura Gambacorta, Peppe Giorgio, Daniela Marfisa, Marco Caiano, Luciana Lamanna, Francesco Guercia, Andrea Nicolò, Monica Palmieri, Predì Basnayaka, Salvatore Esposito, Michela Andreottola, Diego Moio, Gaia Guidi e Claudia Pedone.