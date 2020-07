​«That’s amore!»: si cena in terrazza con live e silent disco!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero limoneto, verde e rigoglioso con tanto di banchi per fritturine in punta di dita, grattachecche e calici di bollicine, capannina e tendaggi per il rinfresco e le stampe di maioliche capresi tutt’attorno. Ai tavoli per la cena-show c’erano i Faraglioni, via Camerelle, punta Tragara, la Certosa e la Piazzetta: ravioli capresi, spaghettoni a limone e dessert a tema.«Anima & Capri» era l'invito con cuil’altra sera hanno accolto sul loro terrazzo a San Martino i tanti amici che come ogni anno attendono questo euforico appuntamento tra glamour e allegria, con cui si riaprono i festeggiamenti della bella stagione in piena città.“Spaghetti Style”, ovvero voce, tromba, sax e tastiera, era la band dal vivo che ha intrattenuto gli ospiti coi più briosi classici nostrani e internazionali. E poi tutti in cuffia per un irresistibile dj-set disco ’70 assolutamente “silent” e possibilmente distanziato.Dress code Capri soirèe per i tutti gli invitati: