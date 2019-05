The Beach Wedding Show, festa al Kora di Pozzuoli con ​Giorgia Gianetiempo

Giovedì 2 Maggio 2019, 14:56

Più di cinquecento persone hanno partecipato al mega evento organizzato al Kora di Pozzuoli dall’imprenditore Alessandro Laringe: The Beach Wedding Show. Special guest star l’attrice di Un Posto al sole e web influencer da oltre centomila follower Giorgia Gianetiempo. Gli ingredienti della festa a tema “diamonds on the beach”: cocktail molecolari, selfie davanti a specchi magici, spettacoli, giochi di luce, trampolieri sulla spiaggia, per uno degli appuntamenti più attesi della primavera sulle tendenze wedding. Grande successo per il lancio in anteprima in Italia del matrimonio gluten free in collaborazione con Wapo.A brindare in riva al mare con Alessandro Laringe e la moglie Francesca Cozzolino: Imma Grimaldi, Piero Pavone, Bea Antinucci, Lula Carratelli, Davide Gibilisco, Barbara Riccio, Momo Pizi, Stefania Rizzuti, Angelo Iodice, Francesca Congiagioco, Pierpaola Aita, Marco Fardello, Federica Berra, Maria Carmela Barra, Margherita Salemme, Benedetta Piscitelli, Vale Iannitti, Antonella Cerino, Valerio Ciaccia, Bobo Magni. Le attrazioni sono da sempre un fiore all’occhiello della festa, che ogni anno conclude l’evento con un grande spettacolo con fuochi d’artificio e fly border che sfrecciano sulle onde del mare.