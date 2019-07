«Toghe d'Estate», i giovani avvocati di Napoli fanno festa al Nabilah

Lunedì 15 Luglio 2019, 17:18

Avvocati in festa al Nabilah per il tradizionale appuntamento con Toghe d’estate, il saluto estivo degli avvocati dell’Unione Giovani Penalisti di Napoli, di Nuovi Penalisti, di International Lawyers Association e di Adelante Avvocati. Ben 500 legali, e non solo, sono accorsi all'evento in musica per un brindisi prima della pausa estiva. Atmosfera rilassata lontano dalle aule di tribunale e tanto divertimento per i numerosi partecipanti alla festa che ogni anno richiama molti ospiti.Ad accogliere gli invitati c’erano gli avvocati Gennaro Demetrio Paipais, presidente dell’Unione Giovani Penalisti di Napoli, Mattia Floccher, presidente di Nuovi Penalisti, Franca Giordano, di Adelante Avvocati, Alessio Savarese, di ILA e i promotori dell’evento Luca Iannuzzi e Fabio Costigliola. Tra gli ospiti, il presidente della Corte di Appello di Napoli,Giuseppe De Carolis di Prossedi, il consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Ilaria Criscuolo, gli avvocati Leopoldo Perone, la criminologa Antonella Formicola e ancora Antonio Rizzo, Fabio Armano, Marco Spena e Piero Martingano e Roberto Barone di Lunare Project.