Tra Sanremo e Carnevale ecco il «Mix Factor»

Dai Beatles ai Wham, da Baglioni a Ranieri, Mina, Bocelli e Renato Zero, fino a Morgan e persino i Ricchi e Poveri.Si chiama Mix Factor ed è «la prima gara canora tra single goliardici, coppie improbabili o quartetti senza scuorno, un mix di coraggiosi con dubbio talento, mancati sanremisti e rodati vocalist da box doccia»: così recita il claim della prima di due esibizioni-contest tra canto e performance, che poche sere fa esattamente tra Sanremo e Carnevale è iniziata al Restaqmmè di Santa Lucia con tanto di madrina e presentatrice Francesca Frendo, ma soprattutto di una giuria semiseria e irriverente, capitanata da un vero vocal coach direttamente dallo show tv All Together Now, Giancarlo Genise, insieme con l’avvocato Gennaro Chianese, la voice trainer Marina Tripodi e la giornalista sportiva Fabrizia Lonardi.Tra cori quasi in sincro e acuti strazianti, trucco parrucco e travestimenti esilaranti la tenzone tra il primo gruppo di concorrenti è andata avanti dall’aperitivo al dopocena ed è stata animata dai perfidi giudizi dei giurati e da un pubblico caciarone, armato di fischietti, coriandoli e pernacchie: Filippo Illiano, Veronica Cervone, Vincenzo Ferrara, i coniugi Majello Acquaviva, Guido Grillo, Rosanna Viglione, Mario Fuduli, Annamaria Stoppoloni e Ivan Papoff.Appuntamento quindi alla prossima tappa della folle corrida.