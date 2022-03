Buon sangue non mente e la giovanissima Barbara, figlia di Giovanni Naldi e Alessandra Rubinacci, ha da qualche giorno celebrato la sua maggiore età con un super-party luminoso, animato e multicolor, degno delle memorabili atmosfere di “Limitless”, l’evento con cui mamma Alessandra, ex Lucky Lady e Real Housewife, da vari anni ammalia e strabilia centinaia di ospiti non-solo-partenopei.

Ecco gli ingredienti garantiti: un tema ispirato allo spettacolo con tanto di dress code, i Golden Globe; una location ad alto tasso di musica, luci, design ed effetti speciali, l’Ambasciatori di via Crispi (“unconventional club”, come recital il pay-off); un abito da favola in tulle e glitter, nude a balze con foggia a sirena, pensato per lei da Mary Riccio alias Ombelico; una performance di ballerini e vocalist sullo stage della grande sala con la regia di Mimmo Esposito; un dj caro ai giovanissimi e alla famiglia, Mister Alex Marinacci; un catering ricercato, goloso e opulento.

Per iniziare e aprire le danze il più classico dei valzer che Barbara ha perfettamente ballato con papà Giovanni, mentre appena il dj-set s’è scaldato tutte e tre le generazioni si sono divertite e mescolate a tutti decibel: i nonni Mariano e Barbara Rubinacci, Salvatore Naldi e Iaia Casiere, i fratelli Eva e Salvatore Naldi, gli amici Leonardo Muratori, Paola Pascale, Greta Murolo, Gianmarco Ippolito, Giorgia Mandile, Andrea Ubaldo, Lucia Manetti, Rebecca di Pace, Ginevra Cesaro, Giampaolo D’Albora, Siska Sanseverino, Antonia Candela, Serenella Pacifico, Angelica Barrella, Beatrice e Carlo Napilitano, Alice Casella, Sofia Galloppi, Carolina e Francesco Amirante, Lorenza Mazio, i cugini Jacopo e Luca Abete e ancora zia Marcella, Lina Carcuro e Stefania de Rosa.

E per concludere il coro di auguri davanti alla torta in oro e piume alta oltre un metro col film e i videoauguri di tutti sulle note delle Farfalle di Sangiovanni.