Sabato 30 Dicembre 2017, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 16:26

Oltre trecento amici al Tam per il party dedicato al primo mezzo secolo di Anna Ziccardi, avvocato penalista di successo e recentemente nominata alla guida della Fondazione Santobono Pausilipon che affianca l’azienda ospedaliera pediatrica Santobono Pausillipon nelle attività assistenziali, nello sviluppo di progetti di formazione e ricerca di rilievo internazionale, e nel promuovere iniziative sociali finalizzate ad una migliore qualità della vita per i piccoli pazienti e le loro famiglie.Animato dalla musica del complesso di Maurizio Frendo con la cantante Silvia Falanga il party ha visto la partecipazione di numerosi volti noti della vita pubblica e sociale della città, che hanno raggiunto la loro amica nel locale di Chiaia per una serata nel segno del buonumore.Tra questi, non potevano mancare allora il presiedente dell’EAV Umberto De Gregorio, della BCC Amedeo Manzo, della Mostra d’Oltremare Donatella Chiodo e dell'Acen Francesco Tuccillo, il sindaco di Afragola Mimmo Tuccillo nonché tanti altri accolti dalla festeggiata insieme alle figlie Michela e Martina Sposato con Daniela Del Gaiso.