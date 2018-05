Un anno di Vomero per il Tender, party giappo tra geishe e cin cin

Giovedì 31 Maggio 2018, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovani, carini e in vena di far festa ieri sera per il primo compleanno di Tender! Chi sono? I frequentatori del japanese restaurant più cool del Vomero che ieri si sono dati appuntamento in via Luca Giordano per celebrare il primo anno di successi.La folla che ha presidiato il Tender indoor e outdoor è la prova concreta che il locale con il famoso codice a barre nel logo è ampiamente riuscito nell’impresa ambiziosa di trapiantare il sushi restaurant in una zona nuova senza far rimpiangere la via del sushi, via Cappella Vecchia, dove abitano i cugini Jap One, Kiss Kiss Bang Bang e Yaki Tender. E così, in un’atmosfera di festa sfilavano piatti di sushi, sashimi, tempura, teryaki, innaffiati da calici di vino, prosecco e cocktail colorati proposti dall’attento staff capitanato da Roberta D’Amore, responsabile del locale. Una festa in grande stile la cui colonna sonora portava la firma di Alex Romeo dj, e gli omaggi di Paviè customizzati con il numero 1 per il primo anniversario di Tender. A dare un tocco ancora più orientale e stiloso, intonato al design minimal e ricercato del locale, il dress code delle hostess e delle responsabili della comunicazione Mila Gambardella e Cristiana Giordano in outfit Lenez. Altri partner dell’evento, Ortensia Tropeano che con la sua collaboratrice Serena hanno realizzato un make up appropriato e Francesco Novelli responsabile dell’hair style prettamente orientale.Non potevano mancare alcuni soci del locale, Roberto Scotti con la moglie Imma, e Massimiliano Riccardi che insieme a tutto lo staff Tender si sono riuniti davanti ad una candelina posta su una scenografica composizione di bombon a formare il numero 1 su cui tutti insieme hanno soffiato per buon augurio.Nè nomi dello spettacolo come l’attrice Anna Capasso, l’attore Lorenzo Sarcinelli e Ludovica Coscione o,ancora, amici come Barbara Giovene, Marina Mandara, Roberto e Roberta Nobler, Viviana Racconto, Piero Barenghi, Serena Savanelli, Emanuela Spiezia, Diego Di Caterina, Paolo Pariso, Gloria D’Avino, Paolo Aruta, Paola Furcolo, Toli Senese, Andrea Adamo, Anna Paola Palumbo, Cristiana Savoia, Diego Mancino, Giorgia Mele, Alessandro Rescigno, Pippo e Barbara Lerario, Sabrina e Allegra Pedone, Chiara Rolandi, Emanuela Gallo, Luca Nobler, Marcello de Georgio, Mara Palma, Enzo Chirico, Olivia Russo, Massimo e Fiona Pinto.