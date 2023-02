Una serata faraonica al San Carlo per Enrica ed i suoi amici egiziani

Folla di Cleopatre e Ramsete al compleanno di Nefertiti, al secolo Enrica de Sanctis. Reduce da un viaggio in Egitto, la festeggiata ha deciso infatti di trasformare il foyer piccolo del Teatro San Carlo in una dimora faraonica che nel corso della serata si è popolata di tutte le figure più rappresentative della storia del Nilo.

Fedeli al dress code, infatti, tutti o quasi tutti i presenti a partire ovviamente dalla padrona di casa, vestita da Atelier Artina’ con un abito dorato ispirato appunto alla regina Nefertiti. Uno spiritoso biglietto d'invito realizzato dalla sorella Valentina, grafica pubblicitaria di professione, aveva del resto preannunciato l'evento già da tempo, permettendo a tutti gli invitati di procurarsi l’accessorio giusto : impossibile, anzi, trovare un qualsiasi riferimento al tema prescelto nei negozi napoletani, presi letteralmente d'assalto.

Enrica, referente degli ambulatori campani dell ACISMOM, ha accolto quindi i suoi amici con il sottofondo musicale di un trio di musica classica coordinato dal violinista Daniele Baione, maestro del San Carlo, ed il complesso That ‘s Napoli con le belle voci dei giovani del maestro Carlo Morelli. Al suo fianco, come sempre, il marito Carlo Ruosi ed i figli Luca con la fidanzata Giorgia e Fabiola, entrambi venuti da Milano e Giorgia Azzurra, olrre a tutti i parenti che insieme agli amici si sono infine scatenati sulle note selezionate in console da dj Anja.

Tra questi, anche molti volti noti della città immortalati da Francesco Begonja come Costanzo Jannotti Pecci, Maria Triassi, Maurizio Marinella con Simona Mantovano, Maurizio Maddaloni, Mariapaola ed Armando de Nigris, Gabriella Fabbrocini e Fabrizio Pallotta, Rosa e Bruno Pinci, Chiara e Federico Tammaro, la console generale USA Tracy Roberts-Pounds, Maddalena e Guido Iaccarino, il vicedirettore de La Stampa Federico Monga, Mariapaola Arienzo ed Emilio Mungo, Mario Cigala con Marisita, Federica ed Alfonso Ruffo, Rossella e Domenico Pedata, Massimo e Pina Vernetti, Tina Santillo e Pino Popolo, Paola Rubino e Sergio Di Sabato, la direttrice generale del San Carlo Emmanuela Spedaliere con il marito Salvio Sorrentino, il direttore della clinica ortopedica di Parma Enrico Vaienti con la moglie Roberta, Selvaggia ed Alberto Visocchi, Manuela Palombi con il marito Pierfrancesco Capaldo, il primario di chirurgia vertebrale di Roma Stefano Astolfi con la moglie Raffaella, Gabriele Gava con Alba Napolitano, Liliana e Marco Damiano, Eva e Massimo Lanna.