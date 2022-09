Una vita nel by night: al Momah i 61 di Enzo De Pompeis

Imprenditore, padre, politico ed uomo vecchio stampo che non ha mai perso la sua verve col passare degli anni: in tanti a Napoli conoscono ed amano Enzo De Pompeis, protagonista del by night napoletano fin dal 1987. E in tanti, l'altra sera, l'hanno raggiunto al Momah di via Vito Fornari per brindarre insieme ai suoi 61 anni.

Proprietario del Casablanca dal 1987 al 2001 del ristorante Cantanapoli dal 1991 al 2019, socio dell’Hemingway dal 2002 al 2005 del Bilbò di Roccaraso dal 2004 al 2017 e socio del Momah dal 2006, De Pompeis è stato anche presidente della sezione campana Silb-Fipe dal 2002 al 2019 ed è attualmente presidente del Sided-Confesercenti, oltre ad essere stato assessore dell'ottava municipalità per lo sport e lo spettacolo.

Accanto a lui, ancora una volta, la moglie Simona Tavone e le figlie Sara e Daniela De Pompeis, gli inseparabili fratelli Mary e Baldo ed i genitori Carmine e Carmela. Ma anche, naturalmente, gli inseparabili amici Sergio Rizzo, Fabrizio Fierro, Benedetta Cerelli, Roberto Pagnotta, Grazia Papa, Stella Giannicola, Imma De Vivo, Monica Rosolino, Max Boscia, Vittorio Macina e Paolo Pagliara che hanno ballato sulle note del dj, amico decennale di Enzo, Filippo Arienzo.

Carico di energia il momento della torta realizzata da @chesiadolce di Salvatore Vicedomini e le angel cake realizzate dalle sapienti mani di Monica De Felice, mentre il buffet è stato preparato dalle sapienti mani del nuovo chef della Tana Peppe jr, che gestirà, per la nuova stagione invernale, il ristorante del Momah, che sarà aperto al pubblico con ingresso indipendente da Via Ferrigni (di fronte al Delle Palme).