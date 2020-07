Verde & Bianco: garden party al Parco Lamaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La calura tropicale di questi giorni non frena gli appuntamenti mondani e la voglia di incontri e di festa, specialmente tra i giovani e giovanissimi.Green party poche sere fa per i 18 anni dinel giardino della residenza di famiglia al Parco Lamaro, che a sorpresa s'è trasformato in una vera e propria oasi di verde dall'atmosfera esotica e sognante. Penombra e fiaccole lungo il percorso, ortensie, begonie e bouganville, salottini sull'erba e mongolfiere di balloon bianchi, intonati con il dress code della festa, ovvero il classico ed esoticissimo total white.A festeggiare la maggiore età di Giorgio c'erano la family al gran completo e gli amici più cari, tutti con il cup personalizzato Giorgio18.Musica e corner food sul prato, con l'angolo dei fritti sia dolce che salato e l'immancabile barbecue al chiaro di luna con arrosti e bruschette.Coro di auguri, mega selfie e gran finale con la torta illuminata da candele bengala tra gli abbracci e gli applausi dell'inseparabile fratellio Gianmarco, le cugine Valeria e Giorgia Ippolito, la fidanzata Gabriella Milano, e ancora Pierluca e Annarita Panza, Luca Ruggiero, Andrea Giacometti, Saverio Salierno, Giuseppe Ferone, Cesare Squillante, Carlotta Di Fraia, Raffaele Terenzio, Giulio Bonifacio, Andrea Primavera, Claudia Carbonara, Benedetta del Giudice, Sara Pagano, Mariluna Volpicelli e Italo Delle Morte.