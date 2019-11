Vida Loca, la notte caliente live all’Hub per Partylines

Vida Loca Winter Tour 2019-2020 sbarca a Napoli per Partylines all’HUB sabato 23 novembre alle ore 23:30, in via Appia a Sant’Antimo.



Una notte caliente che farà impazzire il pubblico dell’HUB e che renderà unico il volo del Party Lines.



La One Night a base di Reggaeton, Hip Hop, Pop e Dance Hall più esclusiva d'Italia fulcro del format più ballato della penisola, arriva a Napoli, pronto ad infuocare la dance floor "por una noche mas Caliente" come si legge nell’annuncio lanciato sui social.



A far ballare il pubblico dell’HUB impreziosendo il live sarà dj Tommy Luciani accompagnato dagli speaker Christian Key e Mc VL.



L'universo Vida Loca è un mix che mette insieme pop, hip hop, r'n'b, reggaeton, che all'estero si chiama urban.



La notte caliente sbarca a Napoli



Il party Vida Loca non è fatto solo di musica e di show che sanno mozzare il fiato, ma da un mix capace di fondere in maniera innovativa dj set, live performance, effetti speciali.



Vida Loca fa ciò che troppo spesso le serate in discoteca non fanno: stupisce.



I clubbers di tutti Napoli sono invitati ad un evento che anche questa volta renderà il viaggio del Partylines davvero unico, grazie anche all’Hub Club, location regina dei party di qualità e legati solo al sano divertimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA