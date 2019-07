Villa Lysis, party in stile Grande Gatsby per il compleanno del big della Formula 1 Lawrence Stroll

Domenica 21 Luglio 2019, 12:21

Grande festa a Villa Lysis per il compleanno di Lawrence Stroll, uno dei boss della formula 1 e proprietario della Racing Point, che ha riunito a Capri i suoi più cari amici per un party in stile Grande Gatsby.Party blindatissimo per tener lontano curiosi e paparazzi ma agli occhi dei capresi non sono sfuggiti i nomi degli invitati che hanno partecipato alla serata nell’elegante dimora in stile liberty costruita all’inizio del secolo scorso, che fu la residenza del controverso barone Jacques d'Adelsward-Fersen, dove Stroll era accompagnato dalla moglie Claire-Ann e dai figli Chloe e Lance, quest’ultimo astro del circus della Formula 1 e pilota di punta della scuderia guidata proprio da Stroll.Il magnate ha fatto arrivare sull’isola da tutto il mondo il grande circus dei suoi amici con le rispettive famiglie al seguito, a partire da Micheal Douglas con l’elegantissima moglie Catherine Zeta Jones giunti a bordo del loro yacht e che in una foto che li vede teneramente abbracciati hanno condiviso la gioia di essere a Capri con i followers su instagram augurando «happy birthday al caro amico Lawrence».Presenti alla festa anche aristocratici come Sarah Ferguson, magnati della finanza come Luca di Montezemolo e Diego della Valle e diversi nomi della moda e del fashion, dallo stilista Tommy Hilfiger al patron di Moncler Remo Ruffini con la moglie Francesca, all' imprenditore della moda caprese Roberto Russo con la moglie Daniela. A rappresentare il mondo della Formula 1 c’erano il manager austriaco della Mercedes Toto Wolff con la moglie Susie ed il pilota della Renault, Daniel Ricciardo.L’esclusivo party è stato griffato da Diana Sorenson, la famosa wedding planner organizzatrice di grandi eventi internazionali che ha fatto vivere agli ospiti di Stroll la bellezza dei viali e del giardino della villa ornati da piante esotiche. Qui si è svolto il cocktail a cui è seguito il party sul grande terrazzo del tetto di Villa Lysis, che offre una visone panoramica che spazia dal golfo di Napoli a quello di Salerno. Il party si è concluso con lo spettacolo finale di fuochi pirotecnici che hanno illuminato il golfo e Marina Grande ammirato dagli ospiti dall’alto del Monte Tiberio.