Vip, supereroi e dragshow, è sempre festa al Music on The Rocks di Positano

Lunedì 27 Agosto 2018, 09:52

Stagione prospera e brillante per il by night in Costiera: turisti e habituè continuano ad affollare ogni sera i club che da Vietri, Amalfi o Praiano, fino a Nerano, Vico e Sorrento punteggiano i luoghi più suadenti di quest'estate.Al Music on The Rocks di Peppe Russo Black sulla scogliera in fondo alla spiaggia di Positano pienone ogni notte coi vip di queste vacanze, la miglior animazione e i miti dalle console internazionali. Anche in quest'ultima decade di agosto si intravedevano Jennifer Lopez, Denzel Washington, Michael Jordan, Dries Mertens o Lenny Kravitz, si ascoltavano Kenny Carpenter, Ector Romero o Kryder dj del celebre Tomorrowland di Boom in Belgio, si faceva l'alba coi resident Max Zotti, Federico Scavo e Claudio Cerchietto o le incursioni vocal di Gianluca Gallo.Poche sere fa La Notte dei Supereroi e Le Divas: Batman, l'Uomo Ragno, Catwoman, Wolverine e Supermen si aggiravano tra console e platea per stupire e coinvolgere gli ospiti in storie e dirette sui social coi costumi Marvel e DcComics, mentre come ogni giovedì Tiffany Romano, Era Splendor, Julia Dayamaed Eva Paradise, ovvero le Divas, si sono esibite in un audace drag-show con abiti luccicanti ed performance voce e ballo tra avanspettacolo e saloon americano, con tanto di tips (le mance) dalla clientela straniera più goliardica. Per concludere anche un loro defilè sulle famose scale di Modamare Positano, voluto e diretto dallo stilista Giambattista Valli, che lì trascorre ogni agosto le sue vacanze.