Virtual «Limitless»: il Radio-party di Compleanno per Alessandra Rubinacci

«#IoRestoACasa e festeggio la vita»: il claim con cui Alessandra Rubinacci ha organizzato il primo Radio-party di Compleanno al tempo del Coronavirus.In pieno lockdown a quaranta giorni dall’inizio quarantena, mentre gli unici incontri possibili passano solo per gli schermi dei nostri smartphone o monitor pc, ci si concede un’ora di leggerezza e si strappa un sorriso per augurare buon compleanno alla Rubinacci, manager e designer per l’azienda di famiglia di giorno ed effervescente scouter tv super-social nel tempo libero.«In un periodo di vita sospesa e di isolamento casalingo, ho desiderato un attimo di frivolezza con musica e colori per esorcizzare almeno un’ora la tensione e il grigio di questi giorni»: annullato così l’atteso Limitless party con mille amici e dance music a pieni decibel, la vulcanica Alessandra ha ricreato per questa volta un appuntamento musicale trasmesso in diretta radiofonica con Lunare Project Radio Yacht (in Italia, Svizzera e Monte Carlo) e un video brindisi in contemporanea via social, complici le amiche Lina Carcuro e Deborah Esposito.Limitless 2020, ovvero 40 minuti totalmente virtuali: la playlist house ’80 redatta da Roberto Barone in live straming sull’app Radio Yacht mentre in video su Zoom il Glocal Village di Alessandra al quale erano invitati oltre cento amici e followers tra Instagram e Whatsapp.Coi beauty tutorial di Massimiliano Campanile e la voglia di estro per chi ha accolto il dresscode goliardico, tutti in collegamento all’unisono dalle 18.00 di ieri con saluti, auguri e screenshot ricordo: papà Mariano e mamma Barbara, il fratello Luca e le sorelle Chiara e Marcella, le Real HouseWives Noemi Letizia, Stella Giannicola, Maria Consiglio Visco Marigliano, Daniela Sabella e Raffaella Sierbo, poi Francesca Frendo, Ester Gatta, Flora Nappi, Antonio Coviello, Lia Rallo, Mary Riccio, Giuliana Gargano, Rossella Ferraro, Giulia Fulgeri, Sabrina Ruggiero, Imma Ferraro, Anna Venanzuola, Stefania Quisisano, Alfredo Barone Lumaga, Serena Alemanno, Lola Vitelli, Imma Arena, Veronica Pinto, Ettore Rossetta, Gabriella Lancellotti, Marcella Blasio, Francesca Scognamiglio, Alessandro Amicarelli, Ria Fonzone, Maurizia Moriello, Rosita Puca, Emanuela Mazzarotta, Michele Balsamo, Mariana D’Amico, Silvia Crucioli, Michele Sorrentino, Simona De Crescenzo e tanti tanti altri.