«Voi Santi, noi meno», appuntamento al Bisi

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 18:44

Un aperitivo dopo il lavoro, una cena con gli amici, un dopo cena a base di buona musica. L’idea in più del mercoledì sera è del Bisi, il baretto di Chiaia che ha accolto il format «Voi santi noi meno», che alla sua seconda edizione si conferma come un happening di successo, trasversale ed easy chic.La particolarità dell’appuntamento infrasettimanale consiste nell’idea di offrire a quanti si chiamano come il santo del giorno un primo drink senza alcun obbligo successivo di consumazione, previo esibizione di un documento al bar. A riscaldare l’atmosfera ci pensa invece in console Giosi Cipollaro, che dalle sette di sera alle due di notte propone di volta in volta un crescendo di sonorità prima più soft e man mano sempre più coinvolgenti.Un mix che ha velocemente conquistato gli amici di Andrea Cotu, Marianna Ricca, Chiara Rapolla, Francesca Nasta, Luigi Tafuto, Valeria Pantano, Annachiara Golia e Francesco Starita, che insieme a Stefano Min hanno già eletto l’happening come rituale fisso della settimana. Tra questi, non mancano mai Fulvio Fucci, Clara Pascale, Mariano Moselli, Dario Improta, Paola Giacalone, Giovanna Vallefuoco, Claudio Luiso, Antonio Giglio, Elisa Salvo, Alessia Gallo, Maria De Siervo, Lorena Tudisco, Marcello Tammaro, Francesca Bocchetti, Irene Saccone, Francesca Tartaglia, Fabio Cattaneo, Ettore Laccetti e Manuela Parlato, protagonisti a loro volta di lunghe serate a base di amici, food & relax.