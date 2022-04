«Walk the talk festival», a Napoli la fine della staffetta

A chiusura di “Walk the talk festival”, seconda edizione di una challenge appositamente pensata per le donne che si impegnano a realizzare quello che dicono, le wow - women on women di Londra, Roma e Napoli si sono date appuntamento in presenza all’ombra del Vesuvio per un esclusivo cocktail party.

APPROFONDIMENTI IL CONCERTO Fondazione pietà de’ Turchini, in scena la violinista... IL LIBRO «Corrotti», il lbro di Lara Ghiglione sui crimini della... L'APPUNTAMENTO Bartoletti presenta alla Canottieri Napoli il libro su Maradona e...

Marianna Penna, ideatrice del progetto nato lo scorso anno in piena pandemia, ha concepito il Festival come un gioco di squadra: dinamico, creativo ma al contempo di responsabilità. Una vera e propria staffetta dove ciascuna runner assume il ruolo chiave di portare avanti la propria missione, compiuta la quale, rilancia il testimone alla successiva, al fine di trasferire ciò che si è raggiunto in ciascuna tappa moltiplicando il valore finale del percorso.

L’8 marzo gli eventi sono partiti con una parata simbolica, capitanata da Patrizia Visone (imprenditrice e designer del brand Vitrizia), dal Rione Sanità a Napoli: in collaborazione con Puteca Celidonia, associazione culturale radicata sul territorio. Il 12 marzo la staffetta è arrivata virtualmente a Roma. La capitana Katiuscia Laneri, giornalista e direttrice della testata KappaElle.net, ha moderato la tavola rotonda “Unite nel fare” che ha visto la partecipazione di sei professioniste, in ambiti completamente diversi. Il 21 marzo la staffetta virtuale è approdata a Londra. Il capitano Marianna Penna, supportata da un team di tre wow women, ha tenuto un evento presso la prestigiosa sede di LexeFiscal, main sponsor dell’evento, parlando di benessere psico-fisico, maternità e sostenibilità anche in ambito business.

La staffetta virtuale si chiuderà quindi in un evento in presenza a Napoli, da dove è partita, riunendo tutte le donne e i sostenitori che hanno reso questo percorso possibile presso l’Hotel San Francesco al Monte. Qui, la direttrice marketing Marianna Sarno e la proprietà, riconoscendo nella missione di wow, quella che era del convento oggi convertito in albergo (solidarietà ed accoglienza), ospiteranno l’evento di chiusura denominato “Mimosa sprint”: Un tema che rappresenta la donna nello splendore della primavera, della sua continua rinascita, nella sua corsa e determinazione nel realizzare progetti da condividere.