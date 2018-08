«We love Mykonos», gli artisti napoletani infiammano l'isola

Domenica 19 Agosto 2018, 12:00

Un party tira l'altro sulla spiaggia più gettonata di Mykonos, quella del Super Paradise: è qui infatti che anche quest'anno si è riproposto un rito ormai tradizionale per gli habitué dell'isola greca, vale a dire l'aperitivo a tutto volume con le hit più ballate dell'estate 2018. Mattatore indiscusso del coloratissimo party ellenico, anche quest'anno, è il disc jockey napoletano Bruno Barra, che già da un po' ha legato il suo nome a quello del beach club greco riscuotendo peraltro un indiscutibile successo di pubblico, e di tutte le età. Al suo fianco, anche in quest'avventura professionale, c'è ancora una volta lo stabiese Nick Paino, nella veste di direttore artistico dell'happening. Una coppia di ferro per veri amanti della musica elettronica, che ogni pomeriggio riesce a trascinare in pista centinaia di ospiti.We love Mykonos, questo il nome del format ideato dai due campani, si è così confermato per il quinto anno consecutivo un vero è proprio must per i turisti in vacanza sull'isola e desiderosi di trascorrere qualche ora in compagnia ascoltando musica fino allora di cena e magari oltre, ma sempre nel segno di un divertimento sano e responsabile, come predica il dj già da diversi anni. E dell'esercito degli habitué, ormai, fanno già parte tanti ospiti che sono diventati ormai amici e protagonisti di un'estate da ricordare, anche per super vip come Kim Kardashian ed i calciatori Marco Borriello e Gianluigi Donnarumma nonché tanti altri tra cui anche Giuseppe Gargiulo, Salvatore Conte, Giusy Ravanni, Luca Ilardi, James Mercury, Giuseppe Bonavita, Lucia D'Angelo, Giuseppe Bellocchio, Matteo Garrone, Eleonora Oliviero, Janet Napolitano, Nicole Paino, Raffaele Veneziano, Angelo Addeo, Matteo Palmieri, Marika Kumft, Roberto Balestrieri, Gigi Canfora, Ettore Milito, Andrea Nicotra e tanti altri che si sono già dati appuntamento per le prossime tappe del tour invernale di Bruno Barra, che dopo aver suonato al Pacha di Ibiza è atteso a breve anche in vari night club in Australia, Usa e Giappone.