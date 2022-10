Women of Naples: mercoledì 12 ottobre debutta il gala che aiuta le donne

Vigilia di successi per il Women of Naples gala dinner che, a poco più di 24 ore dal debutto della prima edizione, registra un tutto esaurito.

La generosità dei napoletani ha permesso di vendere tutti i biglietti necessari per partecipare alla serata e alla cena che si svolgerà mercoledì 12 ottobre nella suggestiva cornice di palazzo reale in piazza del Plebiscito a Napoli.

Ideatori della serata e fondatori della onlus Oromuto, Giada Filippetti, Amalia Giordano e Gennaro Bottigliero. La mission del progetto è quella di raccogliere fondi per finanziare nuove attività imprenditoriali al femminile in quartieri difficili di Napoli.

Presentatore della serata la "iena" Nicolò De Vitiis, noto al grande pubblico per la sua partecipazione in tv in qualità di Inviato de Le Iene e conduttore di programmi come Dance Dance Dance, Storytellers e di importanti manifestazioni culturali come il Giffoni 50. Sarà affiancato nella conduzione dall’attrice napoletana Diletta Acanfora. A esibirsi in un intimo e speciale live show, la cantante Bianca Atzei. Nel corso della serata verranno illustrati i progetti che beneficeranno della somma raccolta da Oromuto.

Le ambassador della serata saranno giovani donne influenti, dall'impatto positivo e con un messaggio importante da dare al proprio seguito. Nilufar Addati, napoletana e influencer da 1.5 milioni di follower presentatrice di due programmi tv: L’Arte in Cucina e Nilu Vista mare, appassionata di politica e temi sociali ha spesso utilizzato i suoi social per appelli sui diritti umani. Kyshan Wilson, londinese di nascita e napoletana di adozione ha debuttato nel ruolo di Kubra nella serie “Mare Fuori”, campione di sharing su Rai e Netflix ed è stata co-protagonista del film “Sotto il sole di Amalfi”. Fernanda Pinto, napoletana attrice teatrale in tourneé con Vincenzo Salemme e membro del gruppo comico digitale Casa Surace, seguitissimi sui social network da oltre 1 milione di follower. Mery Esposito, cabarettista, influencer, speaker radiofonica e attrice teatrale, è tra i volti più conosciuti a Napoli nell’industria dello spettacolo grazie anche ai suoi 700 mila followers su TikTok social sul quale pubblica numerosi sketch comici. Accanto a loro, tanti altri ospiti speciali che animeranno la serata: il gruppo Casa Surace, Anna Capasso, Maria Mazza, alcuni fra i protagonisti delle serie Mare Fuori e di Un posto al sole.

Fondamentale anche il supporto degli sponsor della serata. Fra questi, l’azienda leader nel settore degli e-commerce farmaceutici FarmaSave, il brand di abbigliamento Fracomina, l’azienda di abbigliamento sportivo Givova, l’azienda di affitti brevi di lusso Elite Villas, il consorzio di laboratori Innovalab con esperienza decennale nell’ambito sanitario e laboratoristico e l’istituto Ganassini con i brand Rilastil e Korff.