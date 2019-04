Mercoledì 24 Aprile 2019, 16:33

4° «Gran premio teatro amatoriale»: da sabato 27 aprile spettacoli anche a Pompei. Sono tredici, vengono da altrettante regioni italiane e sono pronte a sfidarsi a colpi di emozioni, talento e passione: sono le compagnie finaliste della quarta edizione del «Gran Premio del Teatro Amatoriale», concorso nazionale indetto dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) che quest'anno, per la prima volta, si trasforma in vera e propria rassegna aperta al pubblico, in programma dal 19 gennaio al 18 maggio.Ad ospitare la kermesse nella sua nuova veste sarà per l'occasione la Campania, con la collaborazione organizzativa del Comitato Fita regionale e Intercral Campania come partner. Si apriranno così le porte di tre spazi teatrali siti nello splendido distretto archeologico di Torre Annunziata, Ercolano e Pompei, le cui Amministrazioni Comunali hanno voluto dare il proprio patrocinio alla rassegna, insieme alla Città Metropolitana di Napoli, che l'ha inserita tra le iniziative contro il «sistema» della camorra.A Pompei (Teatro Di Costanzo Mattiello) gli ultimi quattro spettacoli in gara: sabato 27 aprile con Quelli del Martedì di Caprarola (Viterbo) ne «La baionetta e la croce» di Alessandro Morganti e Angelo Pecorelli, che firmano anche la regia con Franco Borgna (Premio Mecenate di Fita Lazio); domenica 28 aprile con il Teatro del Corvo di Padova in «Tre sull’altalena» di Luigi Lunari, diretto dalla stessa compagnia (Gran Premio Regionale Veneto); sabato 4 maggio con la Compagnia C.A.S.T. di Carini (Palermo) in «Cercasi Tenore» di Ken Ludwig, regia di Antonella Messina (Premio Ulisse di Fita Sicilia); domenica 5 maggio il Teatro delle Forchette di Forlì in «Norma-N», scritto e diretto da Massimiliano Bolcioni (Teatro Grande Amore di Fita Emilia Romagna). Ingresso gratuito.