Venerdì 5 Gennaio 2018, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 14:58

Giugliano. Un quartiere intero per il presepe vivente. È quanto sarà messo in scena il sei gennaio nel quartiere di Sant'Anna a Giugliano. Infatti, dopo il successo delle scorse edizioni con la presenza di centinaia di figuranti tra residenti e non dello storico quartiere, nel giorno dell'Epifania la zona farà un salto nel passato di duemila anni.Il progetto prevede la trasformazione del contesto urbano tramite la realizzazione di un percorso presepiale animato, dove sarà possibile accedervi gratuitamente. Il percorso prevede una rappresentazione presepiale vivente, con la riproduzione di testi, scene, musiche, degustazioni e balli di quel tempo, il tutto nel nel borgo di via Sant'Anna. L'ingresso è previsto dall'incrocio tra via Cumana e via Sant'Anna, mentre l'uscita a via Monte Sion, il tutto a partire dalle 18.