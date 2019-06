Accademia Danzanima, il femminicidio sul palco a passi di danza

Mercoledì 12 Giugno 2019, 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trattare un tema delicato come il Femminicidio durante un’esibizione di danza. È l’idea, coraggiosa e coinvolgente, venuta al direttore artistico dell’Accademia Danzanima, Nino Loffredo, che al Magic di Casalnuovo ha proposto il saggio di fine stagione. Attiva da due anni nella sede di via Cardinale Capocelatro a Secondigliano, Danzanima propone corsi di danza classica, moderna, contemporanea e hip hop. Per quest’esibizione, Nino Loffredo ha puntato su un messaggio importante. «Nell’atto di contemporaneo - spiega il 29enne, una lunga esperienza nel mondo della danza - abbiamo proposto una coreografia intitolata ‘Io sono Marina’, nella quale è stato affrontato il tema del femminicidio».La scena è stata aperta da un’allieva del primo corso, Raffaella Giorgio, che accompagnata da un monologo ha portato sul palco una bambina che sogna un amore travolgente. A seguire spazio a ballerine più grandi e già diplomate (Marzia Licata, Anna Santoro e Lucia Buonomo) che hanno rappresentato l’amore che diventa sempre più violento fino al tragico epilogo. «Da sempre – prosegue Loffredo – l’Accademia Danzanima non si è data come unico obiettivo insegnare la danza, ma ha scelto di svolgere un ruolo complementare a quello di scuola e genitori, per dare agli allievi importanti messaggi utili alla crescita umana e morale».Danzanima ha più di 60 allievi divisi in varie categorie, dalla predanza ai corsi superiori: Loffredo si avvale della collaborazione di docenti professionisti tra i quali spiccano Concetta Cordua (classico) e Giuliano Ronca (hip hop). Quest’anno importante è stato l’apporto del responsabile nazionale Danza dell’Acsi, Dino Carano, in qualità di docente esterno e che contribuirà al saggio con un piccolo atto dedicato ai grandi successi dei Queen. il saggio di fine anno si è sviluppato in quattro atti. Il primo dedicato alla danza classica con un estratto dello Schiaccianoci; il secondo riservato all’hip hop sul tema dei militari Usa; il terzo di modern-contemporary con un confronto tra passato e presente; l’ultimo ha portato in scena due musical: uno riservato ai corsi inferiori, le due predanza, il preparatorio e l’avviamento, sulle note di famose colonne sonore dei film; il secondo per i corsi superiori su musiche di Flashdance, momento questo che ha costituito il “passo di addio” (diploma di danza moderna) dell’allieva Viviana Formicola.