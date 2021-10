Acerra capitale del teatro: dieci giorni di spettacoli al Castello

Acerra. Acerra capitale del teatro per 10 giorni. Musiche, danze e pieces teatrali saranno messi in scena, dal prossimo 14 fino al 23 ottobre, nella corte e nel giardino interstiziale del castello baronale, sede del Museo di Pulcinella.

Nel maniero si svolgerà la prima edizione del festival “Variazioni di genere". Verranno messi in scena ben 36 appuntamenti, concentrati in 10 giorni, 20 spettacoli, 4 performance per il teatro ragazzi, differenti tipologie di laboratori, incontri e visite guidate

Il filo conduttore della kermesse è la donna e la sua condizione nel mondo: alcune rappresentazioni vedranno interagire anche della Casa di Marinella, l’associazione da sempre in prima linea contro la violenza di genere. Sono previsti anche laboratori teatrali in cui bambini e studenti potranno imparare i segreti del palcoscenico ed una giornata dedicata alle maschere di Pulcinella ed Arlecchino.

Il festival è stato organizzato dal Consorzio Utòpia, con il contributo del Ministero della Cultura, il sostegno della Regione Campania, il patrocinio del Comune di Acerra ed in partnership con Legambiente, Associazione Genitori Acerra, Archeoclub, La casa di Marinella, Il Museo di Pulcinella di Acerra.

“Cosa si nasconda dietro il titolo del festival, lo scopriranno gli spettatori con un’Acerra che si trasformerà in palcoscenico e piazza di incontri nazionali ed internazionali”, spiega la direttrice artistica Loredana Perissinotto in collegamento da Venezia.

Insieme a lei con conferenza stampa di presentazione della kermesse stamattina ad Acerra c’erano il sindaco Raffaele Lettieri, la vicepresidente di Utopia, Francesca Rondinella, la nipote dell’indimenticato Giacomo e figlia di Luciano ed un pattuglia di attori delle 30 compagnie teatrali.

“Ripartiamo dalla cultura e queste manifestazioni sono anche un volano per l’economia locale”, sostiene il sindaco Lettieri.

“C’è molto fermento ed interesse intorno alla manifestazione. I laboratori per gli studenti saranno completamente gratuiti mentre l’ingresso alle rappresentazioni costerà appena due euro”, rivela la vicepresidente di Utopia Rondinella.

«Acerra è stata scelta rispetto ad altre location proprio per la bellezza del suo castello e qui racconteremo come ancora oggi la donna è spesso considerata una strega da cacciare via e cosa sia la commedia dell’arte. Addirittura ci sarà una rappresentazione teatrale in diretta streaming da Santiago de Cuba», racconta raggiante il regista Ferdinando Smaldone del teatro Rostocco e tra i più accesi sostenitori del festival ad Acerra perché patria di Pulcinella.