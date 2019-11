​"Aghi", al Cinema delle Palme l'esordio letterario di Ornella Esposito

È previsto per il 15 novembre ore 18 presso il Cinema delle Palme, in via vetreria a Chiaia, l'esordio letterario della giornalista Ornella Esposito che ha dato alle stampe "Aghi" (Augh edizioni), la raccolta di racconti ambientati Napoli e molto vicini a tematiche sociali. La giornalista, infatti, da circa venticinque anni lavora nel mondo del sociale da cui, ammette, ha preso spunto per alcune delle sue storie composte da frammenti di piccole esistenze tutte unite dal fil rouge di tematiche quali il giudizio, la violenza, l’apparenza, la resilienza, che in ciascuno di esse ricorrono e si rincorrono.

"I racconti - spiega l'autrice - attraverso più registri emotivi, dalla tristezza picassiana del periodo blu alla comicità grottesca, sono stati concepiti come degli aghi, perché l'intento è pungere il lettore snocciolando una varietà di personaggi schiacciati e bizzarri, messi ai margini dalla società e ammaccati dalla vita, ma verso i quali prevale il sentimento della tenerezza invece che il giudizio morale".

A dare il benvenuto alle parole scritte di Ornella Esposito ci saranno Dario Sansone e Luigi Scialdone dei Foja, la nota rock band che da anni inanella una successo dopo l'altro, non ultimo il fortunato tour in Canada conclusosi la scorsa settimana.

Discuteranno inoltre con l'autrice Pasquale Calemme, Presidente della Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus, e il professor Gennaro Izzo (Università Suor Orsola Benincasa e “Federico II”) mentre l'attrice Lucia Maglitto leggerà alcuni brani tratti dal libro. © RIPRODUZIONE RISERVATA