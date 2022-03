Al Bolivar, il grande show delle «Karma B»

Sbarcano al teatro Bolivar, per un evento a firma Nu'Tracks, domenica 27 marzo a partire dalle 21,30, le Karma B, drag queen conosciute per le loro performance e apparizioni tv scenograficamente sfavillanti e artisticamente di alto livello. Creature mitologiche, metà essere umano e metà Raffaella Carrà, la Karma B sono state scelte da Immanuel Casto per il lancio del suo ultimo singolo “Piena” e sono, inoltre, portavoce della comunità LGBTQI+ italiana nel mondo.

Dopo l'intensa stagione televisiva come ospiti nel programma tv di La7 Propaganda Live, e ora opinioniste in quello di “Ciao Maschio” su Rai Uno, le Karma B arrivano a Napoli con un live (co-prodotto da Barley Arts e Freak&Chic) in grande stile, dopo la data del 5 marzo a Milano al teatro Filodrammatici, per poi girare sui palchi di tutta Italia.