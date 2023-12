Al Bolivar torna il comico Pasquale Palma con il suo "Paupaulò"

Dalla tv al teatro passando per il cinema. Torna in scena, al Teatro Bolivar di Napoli, il comico Pasquale Palma con il suo “Paupaulò”. Lo spettacolo (fuori cartellone), scritto e diretto dal noto volto di Made in Sud, andrà in scena venerdì 8 dicembre alle 21. Grazie alla produzione artistica della B&G Art Event Communication srl della giornalista Barbara Carere, sul palco insieme a Pasquale Palma anche l'attore Vincenzo Salzano. Insieme, in una dimensione spazio temporale molto asettica e desolata, “Uno” e “Due” sono intenti a costruire qualcosa per loro molto importante: il Paupaulò. La fine dell’assemblaggio di questo criptico totem sembra non arrivare mai o forse arriva troppe volte e a loro insaputa. Ogni giorno che passa, ogni volta che il buio scandisce la fine, i pezzi da mettere insieme sembrano aumentare invece che diminuire.

La continua costruzione e distruzione del Paupaulò gli dà e gli toglie ripetutamente l’opportunità di tirare fuori da loro stessi tutto ciò che di costruito e distrutto ci portiamo dentro.

Ma la vera missione di “Uno” e “Due” è portare a termine il Paupaulò o è quella di farlo funzionare? Grazie ad un mix di generi che va dal teatro d’autore, al comico con punte di assurdo, si ride in un modo nuovo ed originale. Potrebbe essere uno spettacolo comico che parla di cose serie oppure lo spettacolo serio più comico che c’è. Pasquale Palma, volto noto del cabaret e della tv a breve sarà anche sul grande schermo: l'attore infatti è nel cast del film “Chi ha rapito Jerry Calà” in cui ha lavorato con Nando Paone, Sergio Assisi e ovviamente Jerry Calà.