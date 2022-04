Al Cilea torna “Voglio il Massimo Show”: tutti sul palco in ricordo di Borrelli

Torna “Voglio il Massimo Show”, lo spettacolo degli amici di Massimo Borrelli. Il teatro Cilea ospiterà, mercoledì 18 maggio alle 21, l’evento a cura dell’Associazione Massimo Borrelli Onlus tutto dedicato all’attore comico prematuramente scomparso nel 2016 che insieme a Peppe Laurato faceva parte dei “Due per Duo”, storico duo della trasmissione televisiva Made in Sud.

APPROFONDIMENTI TEATRO Torna «Voglio il Massimo Show»: i comici di Made in Sud... L'INIZIATIVA Attori, musicisti e giornalisti per la ricerca: un video natalizio... SOLIDARIETÀ Coronavirus a Napoli, la sigla di «Made in Sud» per...

La serata, condotta da Gigio Rosa e Rosaria Grillo, ha come obiettivo la raccolta fondi per la ricerca contro il cancro al pancreas. L’iban dell’associazione per donare è IT43T0306909606100000151770.

Sul palco del teatro di via San Domenico si alterneranno musicisti, cantanti e cabarettisti. Interverranno: Fiorellino, Mavi Gagliardi Livio Cori, Slf, Marco Sentieri, Enrico Caruso, Alex Romano, Busker Trio, Anna Capasso, Carlo Contocalakis, Francesco Cicchella, Ciro Giustiniani, Mino Abbacuccio, Marco Cristi, After 19, Sexy And The Sud, Angelo Di Gennaro, Mariano Bruno, Simone Schettino, Pasquale Palma, Gennaro Scarpato.