Al teatro Sannazzaro lo spettacolo indipendente “Soulbook”

Stasera alle ore 21 a teatro Solidale - teatro Sannazzaro in scena “Soulbook”, scritto e diretto da Fabiana Fazio, protagonista insieme ad Annalisa Direttore e a Giulia Musciacco.

Lo spettacolo racconta il fenomeno, ormai sempre più intenso, della vita vissuta attraverso i social. La spasmodica esigenza di condividere ogni azione compiuta durante la giornata con il mondo virtuale viene narrato dando un volto alla dipendenza da social.

«Soulbook è un invasore. È il nuovo grande colonizzatore. Vuole conquistare sempre più territori. Possedere tutti i suoi utenti. E tutti siamo utenti. Tutti siamo territori appetibili. Tutti siamo di Soubook. Anzi, tutti siamo Soulbook. Al di fuori di Soulbook tu non esisti. Io non esisto. Nessuno di noi esiste. O, almeno, nessuno di cui possa interessarci», spiega la regista.

“Soulbook” fa parte dell’iniziativa teatro Solidale, lanciata dal teatro Sannazzaro, un modo per dare spazio al teatro indipendente in un momento in cui il mondo dello spettacolo vive un momento difficile.

Prenotazione obbligatoria al numero 081 411723, via mail: info@teatrosannazaro.it, tramite evento facebook: https://www.facebook.com/events/336466974353695

È possibile anche acquistare i biglietti on line su https://www.azzurroservice.net/biglietti/soulbook/#.X3RfKGgzbIU

«Ma cosa ci interessa? Cosa ci piace?

Tutto. Mi piace tutto qui. Mi piace, mi piace, mi piace... eppure non mi piace mai niente.

Esiste ormai un luogo in cui ci sono le risposte a tutte le domande che non abbiamo neanche più esigenza di farci. Esiste un luogo in cui sembra che la regola sia annullarsi per esistere.

Ma esistere come? Esistere dove?

Su Soulbook, ovvio.

Essere o non essere... m'ama non m'ama...

Niente di tutto ciò è più un problema. Problemi non ce ne sono più.

È tutto così favoloso su Soulbook. Che non devi neanche più sapere cosa ti piace e cosa no.

Soulbook è Stato, sicurezza, assistenza.

È luogo d'incontro, di scambio, di conoscenza, di condivisione.

Condividi tutto con tutti. Condividi tutto col tutto,

Soulbook è fonte di tutto. E tutto è senza fonte.

Conoscenze, ricordi personali e memoria collettiva.

Tutto è facilmente recuperabile nel mare magnum del sistema, sotto forma di byte.

Tutto è lì. A portata di tasto: ctrl +c, ctrl + v, ctrl + s... e chi più ne ha più ne prema.

Tutto è dis-perso per sempre in un luogo che non ci appartiene e a cui apparteniamo.

Il tuttologo Faust ha ormai venduto la sua anima ad un moderno Mefistofele, che però, non sapendo cosa farsene, è pronto a rivenderla (sottocosto) al miglior sofferente!

Nessun dubbio amletico, nessuna domanda da farsi sulla propria esistenza né tanto meno su quali siano i propri desideri più semplici.

Essere o non essere. Questo...

non è più un problema

Grazie a Soulbook

Essere o non essere...

Essere o non.

Non. Punto».

