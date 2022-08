Al via il Festival Internazionale di Capri «Il Canto delle Sirene»

Dopo lo straordinario successo del Prologo 2021, l’Associazione Festival Internazionale di Capri ha presentato, ieri, presso la Regione Campania, in via Santa Lucia 81, la IIª edizione del Festival Internazionale di Capri - Il Canto delle Sirene, evento programmato e finanziato dalla Regione Campania tramite Scabec, Società Campana Beni Culturali e con il sostegno del Ministero della Cultura, la partecipazione dei Comuni di Capri e Anacapri e la collaborazione della Direzione Museale Regionale della Campania.

Il Festival diretto da Geppy Gleijeses si terrà dall’8 al 24 settembre nel meraviglioso palcoscenico naturale di Capri e Anacapri. Ad animare le molteplici location dell’isola un nutrito calendario di appuntamenti tra musica prosa e anteprime nazionali, con un omaggio al grande autore Raffaele La Capria, cittadino caprese di adozione che nel mese di ottobre prossimo avrebbe compiuto 100 anni.

Quest’anno gli eventi saranno 12 e si svilupperanno nel mese di settembre negli scenari più suggestivi dell’isola, luoghi come: il Chiostro Grande e il Chiostro Piccolo della Certosa di Capri, la Grotta Azzurra, la terrazza dell’Hotel Caesar Augustus, la Villa Fersen, Piazza San Nicola ad Anacapri, i Giardini di Augusto a Capri, il Lido Le Ondine di Marina Grande, la terrazza de La Canzone del Mare e la terrazza di Tragara.

Ha dichiarato l’ideatore e direttore artistico del festival Geppy Gleijeses: “L’idea di un Festival Internazionale a Capri era una grande scommessa, voluta dal Presidente De Luca e finanziata principalmente (ora come allora) dalla Regione Campania, sostenuta dai Sindaci di Capri e Anacapri, ideata e diretta da me. Un Festival Internazionale nell’isola più bella del mondo, in cui nulla di “organico e prolungato nel tempo” si era mai tenuto. Quest’anno il nostro Festival cresce e diventa una realtà che progressivamente si consolida, con il riconoscimento del Ministero della Cultura. Vogliamo regalare ai capresi e al grande turismo culturale un festival di “arte popolare”, cominciando con un omaggio al tormentato popolo curdo, presentando alcuni tra i migliori attori italiani, da Gabriele Lavia a Pino Micol, da Monica Guerritore ad Alessandro Preziosi, ricordando Raffaele La Capria, offrendo un ballo anni ‘60, un tributo a Pino Daniele, celebrando il centenario di “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo, e tanto altro ancora.”

A moderare la conferenza stampa di apertura della seconda edizione del Festival Internazionale di Capri – Il Canto delle Sirene, l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Prof. Felice Casucci, che ha rimarcato l’importanza di tale kermesse a Capri, nel mese di settembre, per valorizzare la vocazione artistica e culturale dell’isola azzurra. Tra gli intervenuti anche l’Assessore al Turismo e Cultura del comune di Anacapri, Prof.ssa Manuela Schiano, in rappresentanza dei due comuni di Capri ed Anacapri.

Tra gli interventi finali Pantaleone Annunziata – Amministratore Unico Scabec, Società Campana Beni Culturali, che ha dichiarato: “Il festival è un omaggio alle arti e alla cultura che risiedono su quest’isola. Capri, terra del sogno. Da secoli meta di scrittori, poeti e protagonisti degli eventi che hanno contribuito a costruire il mondo che conosciamo. Nel corso dei secoli l’isola azzurra ha ospitato persone e personalità che hanno scritto pagine indelebili della nostra storia. A tutto questo scenario magico è dedicato il Festival Internazionale di Capri, evento programmato e finanziato dalla Regione Campania tramite Scabec, Società Campana Beni Culturali. Una delle tante iniziative promosse dalla Regione Campania al fine di valorizzare il nostro patrimonio culturale e di promuovere il nostro territorio come la meta turistica ideale per i tanti appassionati d’arte provenienti da tutto il mondo”.