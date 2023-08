A Sorrento al via il cartellone della rassegna «Teatro fuori le mura revolution»

Torna “Teatro Fuori Le Mura Revolution”, la rassegna estiva organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con Gruppo Le Muse e la Direzione Artistica di Marco Palmieri: teatro, cabaret, musica popolare, concerti, riflessioni e risate nei luoghi più magici della città. Dodici eventi, da ieri fino al 30 agosto, in tantissime location: da Marina Grande a Marina Piccola, da Priora a Casarlano e Santa Lucia. Il cartellone degli eventi in programma: 3 agosto ore 21, a Priora con Ernesto Lama in Assolo per Due con Aniello Palomba. Seguiranno il 5 agosto ore 21.30 a Casarlano Gianfranco Gallo in Captivo; il 6 agosto ore 21.30 a Marina Piccola Gigi e Ross con Alessandro Bolide in Stasera Cabaret; 11 agosto ore 21.30, a Casarlano, Giovanna Sannino in

Manuale di Manutenzione Amorosa per Uomini e Donne con Gaetano Migliaccio, Regia Mario Gelardi; 14 agosto ore 21.30, a Casarlano, Rosalia Porcaro in Semp’essa con Ivan Del Vecchio; 20 agosto ore 20.30 a Santa Lucia, Francesca Maresca in Omaggio a Napoli; 22 agosto ore 21.00, a Priora, Gennaro Silvestro in San Gennaro e Le Parenti, con Antimo Casertano, Luigi Credendino e la partecipazione di Marco Palmieri; 23 agosto ore 21.30, a Casarlano, Antonello Costa in C'è Costa per Te; 24 agosto ore 21.30, a Casarlano, Simone Schettino in Show; 27 agosto ore 20.30, a Santa Lucia, Alan De Luca e Lino d'Angiò in C'era una volta Telegaribaldi; 30 agosto ore 21,a CasarlanoSerena Stella Antonello De Rosa in Stracci d’Amore.

Gli spettacoli saranno tutti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Per info:

GRUPPO LE MUSE SRL

+39 3273690298

info@teatronovanta.it