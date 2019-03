Al via il Festival del Teatro Amatoriale dedicato all'attrice Anna Campori

Venerdì 29 Marzo 2019, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 16:54

Tutti in scena al teatro Totò per il Festival del Teatro Amatoriale. 6 compagnie, 6 spettacoli, una serata di gala e 11 premi per una manifestazione molto seguita che quest’anno è dedicata alla memoria dell’attrice partenopea, Anna Campori. Dopo l'inaugurazione con la compagnia “Il Loggione” che ha messo in scena lo spettacolo, “I Pensuonati- Scherzo in Musica in Varietà”, a salire sul palco di via Cavara, il 30 aprile, sarà la compagnia de “L’eclettica” con “La versione dei fatti”. Il 16 maggio toccherà al Solidarity Theatre con “Porpora”. Tanta comicità di tradizione nei testi scelti da rappresentare come per gli attori di “Si fa per ridere” che il 17 maggio porteranno al "Totò", “Tre Pecore Viziose” di Eduardo Scarpetta. A seguire, il 26 maggio, “Gli Omonimi” reciteranno in “Tratti e ritratti omonimi” mentre dal 31 maggio sarà la volta dei “Colpi di Scena” con “Piccoli Segreti di Famiglia”. Ultimo spettacolo in cartellone, l'8 giugno, è “‘O medico dei pazzi” altro testo scarpettiano rappresentato dalla compagnia “Punto e a Capo”.“Questa rassegna è stata realizzata con il proposito di valorizzare un settore che nella nostra tradizione ha fornito sempre spettacoli di qualità e che in passato ha messo in mostra potenzialità individuali interessanti anche per il teatro professionistico”, ha spiegato l’ideatore e organizzatore Enzo Liguori.Un giuria tecnica, presieduta dall’attrice Annamaria Ackermann e composta da Gaetano Liguori, direttore artistico del Teatro Totò, Davide Ferri, Ettore Squillace, Rosario Minervini, Edoardo Guadagno e Luca Bruno, insieme ad una giuria popolare, presieduta da Gaetano Gesmundo e composta da Ginevra Giannattasio e dai residenti delle municipalità del Comune di Napoli, assegnerà poi una serie di riconoscimenti al lavoro e al talento dei partecipanti: dalla migliore regia al miglior spettacolo, dal migliore autore, alla migliore compagnia, attore e attrice protagonista e non, costumi, scenografia e musiche. Tutti i premiati riceveranno il “Totò d’oro”, riconoscimento ufficiale del “Festival del Teatro Amatoriale”, realizzato dal maestro Marco Ferrigno mentre le compagnie vincitrici parteciperanno, fuori abbonamento, alla stagione teatrale 2019/20 del Teatro Totò.