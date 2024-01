Alberto Conejero al Teatro Tram di Napoli con «La pietra oscura»

“La pietra oscura” è uno straordinario testo dell’autore spagnolo contemporaneo Alberto Conejero: da venerdì 12 a domenica 14 gennaio lo porteranno in scena al Teatro TRAM di Napoli Andrea Palladino e Alessandro Tedesco con la regia di Pasquale De Cristofaro.

Il testo del poeta e drammaturgo spagnolo, che con quest'opera ha ottenuto il Premio Max come Miglior Autore Teatrale del 2015, ha come sfondo la guerra civile spagnola: i protagonisti sono Rafael, un prigioniero in attesa di fucilazione, e Sebastian, il suo giovane carceriere. Nella realtà, Rafael Rodrìguez Rapun è stato segretario del gruppo di teatro universitario “La Barraca” diretto da Federico Garcìa Lorca e suo ultimo compagno.

In un serrato confronto tra i due, Rafael tenterà di coinvolgere Sebastian in un duplice compito, portare alla sua famiglia un messaggio di speranza e recuperare un inedito manoscritto di Lorca salvaguardandone la memoria presso le generazioni future.

Un dramma avvincente sul valore della memoria come concime per un futuro meno violento e più democratico.