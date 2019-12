Alienati, Ciro Esposito e Salvatore Catanese al Teatro Scarpetta di Ponticelli

Sarano gli attori Ciro Esposito, Salvatore Catanese, Rosario Minervini, Cristiano Di Maio e Mariachiara Vigoriti, al Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli, i protagonisti dello spettacolo “Alienati”- Cose dell'altro mondo. Scritto e diretto da Ciro Esposito e Salvatore Catanese il lavoro resterà in scena nello spazio di strada provinciale Madonnelle 121, sabato 28 alle ore 21 e domenica 29 (con due repliche) alle ore 18 e alle ore 21. «Le nostre vite - si legge nelle note del lavoro - stanno cambiando ad un ritmo vertiginoso; quello che era nuovo cinque anni fa adesso è stravecchio e sorpassato. Le mode cambiano troppo velocemente e anche il nostro stile di vita ne risente. Sembriamo macchine impazzite che tentano di fare tante cose insieme senza riuscire a farne bene nemmeno una. Che cosa ci sta succedendo? Dove andremo a finire? Eravamo così anche 30 anni fa? Per il pubblico una storia che è ambientata nel settembre del 1989. Carmine, brillante sciupafemmine, di professione rappresentante è stato inviato in America per promuovere “Alienated”, il nuovo videogame ideato dall’amico Matteo, genio programmatore che ha difficoltà a relazionarsi con gli altri e con la società...»



Uno spettacolo ricco di soprese che registra addirittura nel giardino antistante la casa di Matteo, l'atterraggio di un oggetto non identificato dal quale vengono fuori due creature con sembianze umane: Alara, prorompente aliena che porta con sé un segreto, e Takor, soldato mutaforma al servizio dell’esercito del pianeta Nibiru. © RIPRODUZIONE RISERVATA