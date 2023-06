Napoli, gli allievi del laboratorio teatrale del “Vittorio Emanuele II – Garibaldi” in scena al teatro Sannazaro

Gli allievi del Laboratorio teatrale del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II – Garibaldi” vanno in scena al teatro Sannazaro.

L'appuntamento è per mercoledì, 7 giugno, alle 18, presso il Teatro Sannazaro, in via Chiaia. il Laboratorio teatrale del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II – Garibaldi”, diretto dalle professoresse Lina Salvadori e Ester Capezzone, presenterà lo spettacolo “Il Logos come arma di risoluzione dei contrasti”.

Il testo è un originale adattamento da Eschilo “Eumenidi", Isocrate “Sulla pace” e Aristofane "La pace", con allusioni e citazioni anche da Erodoto, Omero e Demostene; una sorta di contaminatio molto suggestiva tra tragedia-oratoria e commedia, attualizzata con parole e concetti tratti da un discorso di Ugo Damiani, padre fondatore della nostra Costituzione, che si conclude con un riferimento all'articolo 11 della nostra Costituzione.

Gli alunni del Laboratorio teatrale hanno già rappresentato uno stralcio dello spettacolo in occasione della “Giornata Mondiale della Lingua Greca”, al Maschio Angioino, il 9 febbraio e si sono esibiti al “XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani” al Teatro di Akrai di Palazzolo Acreide, importante Kermesse internazionale, il 16 maggio, dove hanno riscosso il favore del pubblico.