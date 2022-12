Altri Natali, «Take me to the church» al multicinema Modernissimo

«Il tempo della festa. Cinema, corpi, rivolte» è il titolo della due giorni cinematografica in calendario al Modernissimo, all’Astra e a Palazzo Fondi. Otto le pellicole che a partire dal 14 dicembre daranno spazio ad interpretazioni critiche del Natale e degli stereotipi ad esso legati.

Tra le altre, da segnalare giovedì 15 la proiezione al Modernissimo di «La guerra di Mario» di Antonio Capuano, a cui farà seguito un dibattito con la partecipazione dello stesso regista. Nel segno del grande schermo anche la partenza di «Take me to church – Film edition», originale rassegna che per sette giorni combinerà visite guidate, film, concerti e talk nella Basilica di San Severo fuori le mura.