Anacapri, spettacolo sull'imperatore Tiberio al Parco filosofico della Migliera

Mercoledì 10 Luglio 2019, 17:29

L'associazione Kaire Arte Capri riporta in auge i fasti dell'imperatore Tiberio. Sabato 13 Luglio alle 19.00, si terrà, infatti, uno spettacolo teatrale itinerante dal titolo: "L'Imperatore di Capri. Quando Tiberio si affacciava dal Belvedere della Migliera", presso il Parco Filosofico della Migliera ad Anacapri.Lo spettacolo presenterà in modo singolare e brillante il rapporto tra la natura e l’uomo durante uno dei periodi più importanti della storia antica dell'sola, quando l’Imperatore Tiberio scelse di stabilirsi per un lungo tempo sull'isola, divenuta col suo precedessore proprietà della famiglia imperiale. La presenza di Tiberio e del suo seguito portò importanti e imponenti cambiamenti all'assetto paesaggistico e sociale di Capri, che divenne per un decennio il centro del potere imperiale. Il testo teatrale è stato ideato per l’occasione e sarà messo in scena da Alfredo Giraldi, attore di lunga esperienza, ma anche burattinaio e formatore di grande talento, attualmente direttore artistico della Compagnia Teatrale La Carrozza d’Oro.Un racconto teatralizzato sul rapporto tra la natura e l’uomo presentato in chiave inusuale nel contesto del Parco Filosofico, in collaborazione con la fondazione del Parco. Nato da un’idea del prof. Gunnar Karlsson, noto economista svedese, il Parco, caratterizzato da varie maioliche riportanti le massime e le frasi più note dei pensatori d’ogni tempo, ha infatti anche lo scopo di preservare un angolo di macchia mediterranea per dedicarlo a tutti coloro che arrivano alla Migliera.