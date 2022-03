Anna Bonaiuto legge «L'amica geniale», appuntamento al Nest

"L'amica geniale" è al centro dell’appuntamento con Anna Bonaiuto, ospite speciale il 12 marzo al Nest per leggere le avventure di Elena e Lila, in un racconto quasi ossessivo di storie di donne, plasmate, distorte e talvolta distrutte dalla realtà che le circonda, più spesso ancora dagli uomini. Così l'autrice Ferrante scava nella complessa amicizia tra loro. A darle voce Bonaiuto, Nastro d’Argento e David di Donatello come migliore attrice protagonista per la trasposizione cinematografica del primo romanzo della Ferrante, “L’amore molesto”.

Lei ha già dato voce ai 4 volumi – L’amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta, Storia della bambina perduta – negli audiolibri per Emons Edizioni.