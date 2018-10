Aperitivi a teatro, l'appuntamento è alla «Galleria Toledo»

Venerdì 5 Ottobre 2018, 12:34

L'aperitivo? Si fa a teatro. L’autunno della Galleria Toledo (via Concezione a Montecalvario, 34) è fatto di musica e teatro, di valorizzazione di giovani talenti e anche di un piacevole momento dedicato all'aperitivo. Dall’8 al 25 ottobre, infatti, la stagione 2018/2019 del teatro sarà inaugurata dalla rassegna “Stazioni d’emergenza per nuove creatività - Atto X” con cinque appuntamenti (ingresso 10 euro) che vedranno protagoniste le compagnie italiane selezionate tra le più interessanti. La rassegna musicale “Aperitivi d’emergenza”, dedicata alla musica cantautorale emergente e non solo, introdurrà ad ognuno degli spettacoli teatrali con un breve concerto acustico, alle ore 20, accompagnato da aperitivo nel foyer della Galleria Toledo.Si parte lunedì 8 ottobre con la musica newfolk del giovane gruppo Greta & The Wheels, già reduce da successi al fianco della star internazionale Damien Rice e da importanti partecipazioni in programmi Rai, che andrà ad introdurre lo spettacolo “Cabaret Sacco e Vanzetti” per la regia di Giampiero Borgia. Seguirà giovedì 11 ottobre il duo al femminile “Fede ‘n’ Marlen”, abbinato ad “N.N. Finale di Partita/Griglia” di Loris Seghizzi. Sabato 13 ottobre Alessio Arena porterà le suggestioni del suo viaggio musicale tra Napoli, Spagna e Sud America aprendo allo spettacolo “Vita oscena di Brenda Wendell Paes” di Simonetta Damato e Gabriele Paolocà, anche regista.. La cantautrice Momo dal carisma spiccato, nota per l’originalità e la profondità della sua scrittura, si esibirà lunedì 15 ottobre per introdurre “Bianca come i finocchi in insalata”, scritto e diretto da Silvia Marchetti. Giovedì 25 ottobre concluderà la rassegna il gruppo emergente “Letts” con la presentazione del primo lavoro discografico “L’alieno al cinema” per poi lasciare spazio alla performance teatrale “Drama Sound City”, frutto della penna e della regia di Gabriele Boccacini.Ognuno degli artisti protagonisti degli “Aperitivi d’emergenza” tornerà a presentare il proprio progetto nei prossimi mesi, in date ancora da definirsi, sul palco della Galleria Toledo per serate interamente all’insegna della musica.