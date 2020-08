Arena Flegrea, Biagio Izzo con il nuovo spettacolo «Un Angelo per custode»

Preso atto dello straordinario successo di pubblico dei due primi spettacoli in cartellone e confermato il buon esito della sfida dell'organizzatore Pino Oliva, ampiamente vinta in termini di interesse e di coinvolgimento dei napoletani, all'Arena Flegrea, domenica 9 agosto alle ore 21.00, continua la rassegna teatrale e musicale “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme” con Biagio Izzo e il suo nuovissimo spettacolo “Un Angelo per Custode”.



Un altro coinvolgente lavoro scritto dal popolare autore, attore e regista napoletano che in scena con l'ormai inseparabile artista, Mario Porfito, regalerà al pubblico dei momenti divisi tra il divertimento e la fantasia. Ed a tale proposito appare emblematica la frase lancio dei due attori per lo spettacolo, pronti ad affermare “Mi raccomando, se vi siete liberati dei vostri demoni, questo spettacolo è l'occasione buona per incontrare il vostro angelo”. “C’è un tempo indefinito, prima della morte - si legge nelle note dello spettacolo- nel quale si fanno i conti con la vita vissuta. In quello spazio non identificato, Biagio, vittima di un incidente col suo scooter, incontra il suo Angelo custode e cerca in tutti i modi di rinviare il suo passaggio all'altro mondo. Per accedere all'eternità bisogna avere requisiti etici e morali di cui Biagio non sembra essere in possesso. Ma forse, neanche il suo Angelo è pronto per un compito così difficile, e , dopo averlo conosciuto a fondo, lo ritiene 'impresentabile'.



Dovrà trovare per lui una collocazione alternativa nell'attesa del suo riscatto, e non è detto che decida di lasciarlo vivere ancora, in modo da consentirgli di regalarci per un altro poco di tempo, la sua comicità travolgente”. Una rassegna, quella dell'Arena Flegrea, in grado di confermare l'impegno dell'imprenditore dello spettacolo e patron del Teatro Troisi, Oliva, che con la società “Che spettacolo”, attestandosi tra i primi a dare un segnale di ripresa dopo lo stop Covid 19, continua a puntare sull'unico spazio in città capace con il suoi 6.600 posti disponibili di assicurare nel rispetto delle restrizioni una capienza di oltre 2700 spettatori per evento. Con il patrocinio morale del Comune di Napoli ed un media partner come Radio Kiss Kiss Napoli, il nuovo appuntamento all'Arena Flegrea fissato per domenica 9 agosto vedrà in palcoscenico anche il corpo di ballo “Le Angiolette”. Per info e contatti 081629908. Con degli abbonamenti e i biglietti singoli a prezzi speciali, dopo Biagio Izzo la rassegna continuerà a settembre con Andrea Sannino, Simone Schettino, Sal Da Vinci e Maurizio Battista.