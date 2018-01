Bacoli, un presepe vivente alle pendici del parco archeologico di Baia

Venerdì 5 Gennaio 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 09:20

BACOLI - Successo di pubblico per il presepe vivente allestito fino a ieri sera in piazza Alcide de Gasperi, nella frazione Baia. La rappresentazione, curata dalla comunità della parrocchia Santa Maria del Riposo in collaborazione con la Pro Loco Baia, ha coinvolto anche molti bambini che hanno reso questa iniziativa allegra e gioiosa. Suggestiva la quinta scenica, alle pendici del parco archeologico e con vista sugli antichi complessi imperiali. Le comparse, con una ricostruzione di costumi d’epoca, hanno animato le numerose tappe in una atmosfera rallegrata da melodie e storie. Oggetti di artigianato in terracotta, rame e legno, velluto e tessuti hanno ricomposto l’antica Betlemme con botteghe, portici e punti di ristoro: l’angolo per la preparazione del pane, la locanda, il banchetto con il fabbro che lavora il ferro, il macellaio e i venditori di frutta riposta in contenitori in legno. Al centro la capanna con la Natività, Maria e Giuseppe rigorosamente in abito tradizionale: lei in rosa e bianco con velo azzurro, per lui le tonalità del marrone. Poco lontano i Re Magi con i doni e lunghe vesti.