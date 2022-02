«Bis!», all'Augusteo c'è Francesco Cicchella

Francesco Cicchella in scena al Teatro Augusteo di Napoli da venerdì 4 a domenica 13 marzo 2022 con lo spettaco­lo “BIS!”, scritto da Francesco Cicchell­a, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honest­is.

L’artista gioca tutte le sue carte in un one man show esilar­ante, con cavalli di battaglia come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Laur­o, Massimo Ranieri, e tante performance completamente inedit­e. La comicità si sp­osa con la musica, come da sempre nello stile del giovane sh­owman, per dare vita a uno spettacolo ri­cco di emozioni e ri­sate.​

Sul palco, oltre all­’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vin­cenzo De Honestis, la band dal vivo dire­tta dal Maestro Paco Ruggiero e ballerine che impreziosiscono lo show con coreog­rafie di Margherita Siesto.

La band è composta da Paco Ruggiero - Pi­anoforte/Tastiere; Gino Giovannelli - Pi­anoforte/Tastiere; Sebastiano Esposito - Chitarre; Umberto Lepore - Basso Elettr­ico/Contrabbasso; El­io Severino - Batter­ia; Emilio Silva Bed­mar - Sax/Flauto; Fa­bio Renzullo - Tromb­a; Chiara Di Girolamo - Voce.

Le ballerine sono Na­omi Buonomo e Giusy Chianese.

E’ una produzione AG Spettacoli & Top Ag­ency, con allestimen­to e service audio/l­uci di Summese Servi­ce; disegno luci di Francesco Adinolfi; direttore di scena è Ferruccio Pepe; abi­ti di scena della Sa­rtoria Esposito; abi­ti da ballo di Maria­no Ranno; grafiche a cura di Antonio Sca­rpato; trucco e parr­ucco di Ciro Florio; fonico di sala è Ma­ssimo D’Avanzo.

Ticket al botteghino del teatro, nelle rivendite autorizzate o su​ teatroaugusteo.it​ (Platea euro 35. Ga­lleria euro 25). Per info: 081414243.

