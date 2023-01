“Essere umani”, al Summarte ​uno spettacolo sul disagio

Raccontare il disagio con uno spettacolo teatrale dal titolo “Essere umani” al teatro Summarte di Somma Vesuviana il prossimo 22 gennaio, perchè «ora più che mai crediamo che bisogna parlare di determinate tematiche per poter dare voce al silenzio e fornire soprattutto un supporto morale a chi si sente solo», spiegano i promotori dell’evento. “Essere Umani” è stato creato per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi argomenti e combattere quelli che per alcuni sono dei tabù".

Lo spettacolo si svolgerà raccontando delle storie vissute in prima persona, monologhi noti e canzoni con la partecipazione speciale dell’artista Fabio Brescia. Nel cast dell’evento figurano l’attore Giuseppe De Sio, i cantanti: Soulfood Vocalist, Maryam Tancredi , Clemente Mezzacapo i musicisti Marco Santopietro , Enzo Servo, Nicola Sciannadrone, Dario Pappone, i ballerini: Ludovico Leone, Michelle Denichilo, Veronica Borsari e Francesca Matuozzo.

A sostenere il progetto, e a decidere di partecipare in prima persona, anche Susy Rea presidente dell’associazione “Su una Nuvola Blu” che si occupa proprio di bambini affetti dai disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo e la giornalista Gabriella Bellini, componente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania che ha concesso il patrocinio all’evento.