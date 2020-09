Burattini nel verde: da Castellammare a Vico Equense continua lo storico festival del teatro di figura

Tre giorni di festival, fra laboratori, seminari e mostre al Chiostro Santissima Trinità e Paradiso.

Dal 25 al 27 settembre (dalle 10 alle 24) torna lo storico festival internazionale "Burattini nel verde" che quest'anno non si terrà a Castellammare ma a Vico Equense.

Dedicata all'opera dei pupi, la ventesima edizione, diretta da Aldo de Martino e Violetta Ercolano ( e organizzato dall'Ipiemme, International puppets museum) con la direzione artistica della Compagnia degli sbuffi.

Sotto l'egida dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica con il sostegno dello Scabec il festival presenta 15 spettacoli e 3 sessioni di laboratorio sulla costruzione e l'utilizzo del teatro d'ombre e 3 reading dedicati alla favolistica campana. A cui si aggiungeranno una mostra "La crudele storia fra pupe e guarattelle", pezzi significativi della collezione Ipiemme il Museo il teatro di figura che aveva sede alla Reggia di Quisisana e di cui si attende di conoscere la nuova sede come dicono gli organizzatori dell'evento.

Inoltre ci sarà la sezione internazionale, dedicata quest’anno al Pulcinella Boemo, che ospiterà l’interprete più rappresentativo dell’antica tradizione di Praga, il burattinaio ebreo Tomas Jelinek che si confronterà con tre maestri indiscussi delle guarattelle: i napoletani Bruno Leone e Salvatore Gatto e il pugliese Paolo Comentale.

All’Opera dei Pupi sono dedicate anche le Tre Giornate di Studio sulle tre scuole, palermitana, catanese e la napoletana e il Premio ‘Maria Signorelli, una vita tra le teste di legno, istituito nel 1996.



Si inizia venerdì 25, alle ore 11,00 con lo spettacolo ‘Gianduia e la farina magica’, presentato dal burattinaio Marco Grilli. Fino a domenica 27 il programma del festival propone una visione completa su tutta la produzione e sui generi del cosiddetto teatro di figura italiano ospitando gli spettacoli delle Compagnie I Burattini di Riccardo (Bologna), I Fratelli Ferraiolo (SALERNO), Marionette Grilli (Torino) la Compagnia degli Sbuffi (Castellammare di Stabia), la Compagnia Brigliadoro (Palermo) la Compagnia Fratelli Napoli(Catania) e la Compagnia di Ambrogio Sparagna da Roma. I loro spettacoli si intersecano alle attività di laboratorio della ‘Bottega di Mangiafuoco’, aperta tutti i giorni dalle ore 18.00, ed alle letture, alle ore 20, di alcuni racconti dalla favolistica campana, proposti ai piccoli spettatori da Mimmo Borelli (il 25 settembre), Iaia Forte (il 26), Gianfelice Imparato (il 27).



Sabato 26 settembre, saranno consegnati i Premi Maria Signorelli, consistenti in una scultura del maestro Lello Esposito.

Il posto unico giornaliero e la prenotazione obbligatoria si potranno effettuare al numero 3349823322 nel rispetto della normativa anticovid.































Con L’Alto Patronato del Presidente della Repubblica - Con ilPatrocinio Senato della Repubblica con il Patrocinio della Camera dei Deputati







Con il Patrocinio Città Metropolitana di Napoli - Con il PatrocinioCittà di Vico Equense



Unima/Italia – ATF/AGIS







Un Progetto Ipiemme International Puppets Museum



con la Direzione Artistica Compagnia degli Sbuffi



Con il Sostegno di



SCABEC - Società Campana Beni Culturali







Burattini nel verde



Festival Internazionale del Teatro di Figura - 20° edizione



25, 26 e 27 settembre 2020







Chiostro Santissima Trinità e Paradiso







PROGRAMMA



Venerdì 25 settembre



dalle h. 09,00 alle 13,00 – Visite guidate alla Mostra La Crudele Storia







h. 10,30 Sala Polifunzionale



Giornate di Studi su L’0pera dei Pupi tra Napoli, Catania e Palermo



La scuola palermitana a cura di Valentina Venturini DAMS Roma Tre







dalle h. 10,30 alle 12,30 - OMBRE DEL BOSCO...quando si incontra il Lupo



Laboratorio sul Teatro d’Ombre A cura di Grazie Bellucci – Teatròmbria







h. 11,30 - Compagnia Marionette Grilli (Torino)



Gianduja e la farina magica di e con Marco Grilli







h.17,00 - La Bottega di Mangiafuoco



Laboratorio estemporaneo sulla costruzione di burattini e pupazzi







h.18,00 - Compagnia Tindipic (Repubblica Ceca)



Kaspar, il Pulcinella Boemo di e con Tomas Jelinek







A seguire - Compagnia Le Guarattelle (Napoli)



Pulcinella e Mamma Africa Con Bruno Leone







h. 19,30 - Mimmo Borrelli



Racconta La storia di Miezu Culillo con le ombre di Aldo de Martino e Violetta Ercolano e la fisarmonica di Salvatore Torregrossa







h. 20,0 0 - Teatro di Figura Umbro (Perugia)



Il Soldatino di Stagno Testo e regia Mario Mirabassi







h. 21,00 - Museo internazionale delle Marionette “Antonio Pasqualino” di Palermo



Duello di Orlando e Rinaldo per amore di Angelica con Salvatore Bumbello.









Sabato 26 settembre







dalle h. 09,00 alle 13,00 – Visite guidate alla Mostra La Crudele Storia







dalle h. 10,30 alle 12,30 - OMBRE DEL BOSCO...quando si incontra il Lupo



Laboratorio sul Teatro d’Ombre A cura di Grazie Bellucci – Teatròmbria







h. 10,30 Sala Polifunzionale



Giornate di Studi su L’0pera dei Pupi tra Napoli, Catania e Palermo



La scuola catanese a cura di Rosario Perricone – Museo delle Marionette Antonio Pasqualino Palermo







h. 11,30 - Compagnia Burattini di Riccardo (Bologna)



Fagiolino e La Strega Morgana di e con Riccardo Pazzaglia







h. 17,00 - La Bottega di Mangiafuoco



Laboratorio estemporaneo sulla costruzione di burattini e pupazzi







h.18,00 - Compagnia Tindipic (Repubblica Ceca)



Kaspar, il Pulcinella Boemo di e con Tomas Jelinek







A seguire - Compagnia Granteatrino (Bari)



L’Opera di Pulcinella di e con Paolo Comentale







h. 19,30 – Gianfelice Imparato



Racconta A Vicchiarella con le ombre di Aldo de Martino e Violetta Ercolano e la fisarmonica di Salvatore Torregrossa







h. 20,00 – Compagnia degli Sbuffi (Castellammare di Stabia)



Hansel, Gretel e la casa da mangiare



Testo e regia Aldo de Martino







h. 21,00 - Marionettistica dei Fratelli Napoli (Catania)



La sfida di Orlando e don Chiaro



Domenica 27 settembre







dalle h. 09,00 alle 13,00 – Viste guidate Mostra La Crudele Storia







dalle h. 10,30 alle 12,30 - OMBRE DEL BOSCO...quando si incontra il Lupo



Laboratorio sul Teatro d’Ombre A cura di Grazie Bellucci – Teatròmbria







h. 10,30 Sala Polifunzionale



Giornate di Studi su L’0pera dei Pupi tra Napoli, Catania e Palermo



La Scuola Napoletana a cura di Ugo Vuoso – Università di Salerno







h. 11,30 Teatro Nazionale dei Burattini Fratelli Ferraiolo (Salerno)



Na nuttata ‘e guaje con Adriano Ferraiolo e la partecipazione di Mario Ferraiolo







h.17,00 - La Bottega di Mangiafuoco



Laboratorio estemporaneo sulla costruzione di burattini e pupazzi







h.18,00 - Compagnia Tindipic (Repubblica Ceca)



Kaspar, il Pulcinella Boemo di e con Tomas Jelinek







A seguire - Compagnia Le Guarattelle (Napoli)



500 anni portati bene di e con Salvatore Gatto







h. 19,30 Iaia Forte



Canta La storia di Catarina con le ombre di Aldo de Martino e Violetta Ercolano e la fisarmonica di Salvatore Toregrossa







20,15 - Consegna dei Premi



Maria Signorelli Una Vita tra le teste di legno







h. 20,30 – Teatro Ombria (Firenze)



La Bella e la Bestia



Di e con Grazia Bellucci







h. 21,30 - Finisterre (Roma)



I canti della Gatta Cenerentola



di e con Ambrogio Sparagna



e con Iaia Forte, Maurizio Stammati, Erasmo Treglia, Aldo de Martino, Violetta Ercolano



Con la partecipazione dei pupi dell’International Puppets Museum







Abbiamo accettato con piacere la proposta di lavorare con l’Ipiemme e la Compagnia degli Sbuffi, alla 20° edizione dello storico festival internazionale del Teatro di Figura Burattini nel verde, per una serie di ragioni, la prima, e forse la più importante, è l’attenzione che la Città di Vico Equense dedica alla cultura e allo spettacolo per le bambine ed i bambini, ed è innegabile che il Festival è soprattutto un fatto di Cultura: Spettacoli certo, ma anche mostre, convegni, laboratori, seminari, premi, promozione della lettura, tutto un universo di attività legate al teatro di figura, burattini, marionette e pupi e non bisogna dimenticare che questi ultimi sono stati inseriti dall’Unesco tra i Beni Immateriali dell’Umanità, e all’Opera dei Pupi sarà dedicata una mostra La Crudele Storia, tre Giornate di Studio e tre spettacoli che presenteranno le tre tradizioni italiane dell’Opera: La palermitana, la catanese e la poco conosciuta, napoletana.



La magia dell’arte che diverte e fa pensare i bambini di ogni angolo del mondo, e che ispira fratellanza tra i popoli vivrà per tre giorni a Vico Equense, non mi resta che dare il benvenuto a tutti gli Artisti presenti al Festival e ovviamente, a quanti vorranno trascorre con moi queste serate di settembre.











Dal 25 al 27 settembre 2020



Ex Refettorio Chiostro Santissima Trinità e Paradiso



Vico Equense (Napoli)



La Crudele Storia



Personaggi dell’Opera dei Pupi e del Teatro delle Guarattelle A cura di: IPIEMME (International Puppets Museum)



Nei giorni stabiliti dalle h. 09,00 e ore 17,00 Visite Guidate gratuite, con prenotazione obbligatoria al numero 3349823322







Dopo il successo a Ravenna / Palazzo Rasponi dalle teste, Roma / Teatro India e Napoli Chiostro San Domenico Maggiore, viene per la prima volta presentata in Costiera, una mostra sull’Opera dei Pupi Napoletana arricchita con la sezione “Uno spettro si aggira per l’Europa…Pulcinella!” dedicata al teatro delle Guarattelle.







In mostra la Principessa Angelica nel suo arrivo dal Catai a Parigi in cerca di marito con i moretti con tamburello; Dama Rovenza dal Martello nel suo duello con Rinaldo Duca di Montalbano; Il Mago Malagigi che vola sul diavolo Nacalone; Ferrau di Spagna, un gigante saraceno tutto fuoco, dalla forza più che umana e dall'aspetto straordinariamente terribile; E poi i Guappi, paladini senza armatura in una società persa, Tore ‘e Criscienzo con il suo bastone, l’arresto di un Guappo, ben tenuto tra due carabinieri che beve una coppa di spumante; Una Guardia Borbonica che ferma tre Guappi, tutti elementi provenienti delle Famiglie d’Arte Furiati, Perna, Di Giovanni, Buonandi e risalenti ai primi anni del 1900.



Una sezione a parte meritano i pupi costruiti nel 1989 da Francesco Di Vuolo e Michele Sarcinelli per due produzioni del Festival Burattini nel Verde, e da cui è nata la nostra passione e amore per l’Opera dei Pupi. In Esposizione Aniello ‘e Criscienzo che sfida il guappo Luigi Auletta detto ‘0 Craparo; Pulcinella e la sua amata Giulietta.







La seconda parte della Mostra, ospita i burattini, o meglio, le guarattelle della sezione del museo Uno spettro si aggira per l’Europa…Pulcinella! Vite Lazlo, dall’ Ungheria, Mister Puk dal Sud Africa, Kaspar dalla Repubblica Ceca, Pulcinella di Carlo Piantadosi il burattinaio del Gianicolo, Polichinella dalla Francia, i burattini inglesi del Punch and Judy Shows, Punch sua moglie Judy, il loro figlioletto Baby, The Coccodrile ed il Clown. A completare la mostra dei rarissimi burattini appartenuti a Giovanni Pino ed usati da Nunzio Zampella nel film Carosello Napoletano di Ettore Giannini del 1954.







dal 25 al 27 settembre



La Bottega di Mangiafuoco



Laboratorio estemporaneo sulla costruzione di burattini e pupazzi







Immaginate quattro tavoli da lavoro forniti di tutto il necessario per costruire burattini e pupazzi in gommapiuma.



Aggiungeteci in fine quattro animatori pronti ad aiutare grandi e piccini nella costruzione dei più fantastici personaggi…metteteci i bambini ed il gioco è fatto!



Il laboratorio è rivolto a massimo 40 bambini dai sei anni in su, prenotazione obbligatoria al numero 3349823322.







dal 25 al 27 settembre



Ali di Carta – Reader’s Corner







E’ una particolare iniziativa della Biblioteca del Teatro di Figura dedicata al burattinaio Vittorio Ferraiolo (il catalogo è consultabile al sito www.dba.it/napoli ).



Il progetto Ali di Carta – Reader’s Corner si rivolge ai bambini e alle bambine del Festival e propone ai giovanissimi lettori un prestito gratuito da settembre a ottobre: nel Chiostro, in un’apposita area attrezzata, sarà infatti possibile visionare il catalogo e sfogliare i libri ed ottenere un prestito sino al 31 ottobre 2020.







Domenica 27 settembre h. 21,15







Premio “Maria Signorelli, una vita tra le teste di legno”







Dedicato alla Grande Burattinaia romana, il Premio è stato istituito nel 1992 dalla Compagnia degli Sbuffi nell’ambito del Festival Internazionale del Teatro di Figura “Burattini nel verde”.



Il Premio, una scultura del Maestro Lello Esposito, viene assegnato negli anni ad esponenti di Famiglie d’Arte, burattinai, marionettisti, pupari, ed a quanti, con il loro lavoro, hanno promosso e promuovono nel mondo il teatro di figura nelle sue tante sfaccettature.



Hanno ricevuto il Premio



Vittorio Ferraiolo - Teatro Nazionale dei Burattini F.lli Ferraiolo, Ciro Perna - Artista e poeta dei pupi napoletani, Sante Taccardi - Famiglia Dell’Aquila di Canosa di Puglia, Michele Izzo - Puparo, Saverio Di Giovanni – Marionettista, Riccardo Di Palma - Presidente della Provincia di Napoli, Brunello Leone - Maestro guarattellaro, Roberto De Simone - Autore teatrale, musicista, scrittore, Liliana de Curtis - In Memoria di Antonio de Curtis Totò, Pasquale Ferraiolo, Teatro Nazionale dei Burattini F.lli Ferraiolo, Giulio Baffi, Docente Universitario e critico teatrale, Yanne Vibaek Pasqualino, Museo Internazionale della Marionetta di Palermo - Francesco Di Giovanni, Puparo, Marionettista, Vito Di Bernardi, Docente Universitario e ricercatore.







dal 25 al 27 settembre dalle h. 10,30 alle ore 12,30



OMBRE DEL BOSCO...quando si incontra il Lupo



A cura di Grazia Bellucci – Teatròmbria







Grazia Bellucci, fondatrice e direttore della Compagnia, da molti anni si occupa di Corsi di Aggiornamento sul Teatro di Figura e Formazione Professionale indirizzati ad operatori teatrali e operatori scolastici. Laboratori sulle tecniche del teatro di figura indirizzati ad alunni di scuole elementari, medie e scuole superiori. Corsi e laboratori possono essere anche finalizzati all’allestimento di mostre o di spettacoli teatrali. Incontri Monografici sul tema del teatro di figura con particolare riferimento al teatro delle ombre.



A Burattini nel Verde 2020 propone il Progetto: OMBRE DEL BOSCO...quando si incontra il Lupo.



Progetto Speciale sul tema degli abusi all’infanzia realizzato già per il Comune di Firenze/Assessorato Pubblica Istruzione, indirizzato a docenti della Scuola dell’Infanzia e giovani interessati alle poetiche del teatro d’ombra.



Il laboratorio gratuito è rivolto a 15 giovani dai 20 anni in su



Iscrizione e prenotazione obbligatoria al 3349823322







25,26,27 settembre h. 10,30







Sala Polifunzionale - Vico Equense



Giornate di Studi su L’0pera dei Pupi tra Napoli, Catania e Palermo







L’Opera dei Pupi secondo Roberto Leydi e il tradizionale teatro delle marionette dell’Italia Meridionale orfana di una antica tradizione nel teatro delle Marionette come invece le Regioni del Nord Italia Piemonte, Lombardia ed altre.



Le tre tradizione Italiane sono la Palermitana diffusa nella Sicilia occidentale, la Catanese diffusa nella Sicilia orientale ed in Calabria e la Napoletana diffusa in Campania, Puglia e basso Lazio.



Venerdì 25 settembre



I Pupi Palermitani - Valentina Venturini (Università DAMS Roma)



Sabato 26 settembre



I Pupi Catanesi – Alessandro Napoli (Famiglia d’Arte Napoli - Catania)



Domenica 27 settembre



I Pupi Napoletani - Ugo Vuoso (Università di Salerno)







La partecipazione, max 60 posti, è gratuita, la prenotazione obbligatoria al 3349823322





















