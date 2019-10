Mercoledì 16 Ottobre 2019, 16:09

Un appuntamento atteso e da non perdere quello in programma venerdì 18 ottobre, al teatro Sannazaro alle ore 21, con lo spettacolo dal titolo “Cabaret poetico”. Infatti, a salire sul palcoscenico della storica sala di via Chiaia, accanto a Salvatore Bifani e Raffaele Nolli, saranno Antonio Tonelli, i “nuovi arrivi” Ciro Raimo, Gheto&Ruocco. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico e critica ottenuto tra i teatrini off del centro storico, e anche nell’hinterland, il format comico ideato da Raffaele Nolli e Salvatore Bifani approda al “Sannazaro” con nuovi sketch e nuovi protagonisti. Lo spettacolo che mescola risata ed emozione ha suscitato già un certo entusiasmo e seguito tra il pubblico, che ha convinto i due ideatori a scegliere una location di eccezione come proprio quella della sala che fu della grande Luisa Conte.«Ringraziamo il pubblico che finora ha preso parte alle precedenti tappe - dichiarano Bifani e Nolli - riempiendoci di entusiasmo. Ma vogliamo anche ringraziare i partner che ci affiancheranno in questa avventura al teatro Sannazaro». Insomma, non resta che attendere venerdì per toccare con mano la comicità della esilarante compagnia di cabarettisti che sapranno scatenare le risate nella platea con sketch travolgenti toccando argomenti di attualità, luoghi comuni. «Abbiamo invitato tanti personaggi illustri dello spettacolo partenopeo - precisa Bifani - proprio perché vogliamo un “battesimo napoletano” a tutti gli effetti».