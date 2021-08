Campania teatro festival 2021: al via da oggi l'acquisto dei biglietti per gli spettacoli della sessione autunnale

A partire da oggi 24 agosto è attiva la biglietteria online per acquistare i ticket degli spettacoli della sessione autunnale del Campania Teatro Festival 2021.

I biglietti si potranno acquistare sul sito ufficiale del Campania Teatro Festival, sul sito azzurroservice.net, presso i punti vendita autorizzati consultabili sul sito azzurroservice.net/PuntiVendita/, presso i luoghi di spettacolo, previa disponibilità (a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento; in regione a partire da due ore prima).

Il costo dei biglietti sarà di intero 8 euro, ridotto under 30 e over 60 di 5 euro.

Letteratura 5 euro.

Prove aperte 4 euro.

Mostra Pino Daniele alive. La Mostra 5 euro; gratuita per under 18, over 65, disabili con accompagnatori. È necessaria la prenotazione attraverso il sito madeincloister.com. Il biglietto si acquista all’ingresso.

Gratuito riservato ai diversamente abili con un accompagnatore e pensionati titolari di assegno sociale.

Inoltre esibendo il ticket di uno dei musei convenzionati, sarà possibile acquistare il biglietto per uno degli spettacoli del CTF21 al costo ridotto di 5 euro. Allo stesso modo, gli spettatori del CTF21, esibendo il biglietto di uno degli eventi in programma al Festival, potranno usufruire di agevolazioni sul biglietto di ingresso ai musei convenzionati.