Campania Teatro Festival, la 27esima giornata: in scena «The Sound Inside» e «Ways»

Tre appuntamenti in programma nella ventisettesima giornata del «Campania Teatro Festival» diretto da Ruggero Cappuccio. La rassegna multidisciplinare, giunta alla sua quindicesima edizione, è realizzata con l’impegno concreto della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano. Per la sezione Prosa nazionale, lo spettacolo «The Sound Inside», testo del drammaturgo statunitense Adam Rapp, replica nel Cortile della Reggia di Capodimonte alle ore 21. Serena Sinigaglia firma la regia dello spettacolo che vede Marina Sorrenti e Alessio Zirulia protagonisti di un viaggio attraverso la morte e la rinascita, un viaggio di salvezza dentro al mistero della vita. Bella, una professoressa di scrittura, e Christopher, un suo studente, condividono la passione per la letteratura. Li unisce un filo misterioso: la loro relazione sfiora quella amorosa per poi toccare quella filiale fino a diventare quasi fraterna. La traduzione del testo è a cura di Monica Capuani. Lo spettacolo è prodotto da Centro D’Arte contemporanea Teatro Carcano e dalla Fondazione Campania dei Festival.

Per la sezione Danza, debutta in prima nazionale «Ways», in scena alla Sala Assoli alle ore 19. La creazione coreografica e video sono a cura di Martina Ricciardi e Laurène Lepeytre, che saranno anche interpreti in scena di una storia universale, costruita sulla relazione tra corpo, immagine e suono. La creazione, prodotta dalla compagnia francese «Compagnie En Corps des Mots», costituisce l’esito di un laboratorio al quale hanno contribuito le performer Francesca Barbatelli, Francesca Ciardiello, Patrizia De Siervo, Melissa Micillo, Giuseppina Paone, Zena Rotundi e Michela Ullucci e il videomaker Tommaso Vitiello. WAYS è concepito come un documentario dal vivo in cui le voci estratte dalla realtà raccontano i loro viaggi di migrazione, storie che si intrecciano su una base sonora creata da Horacio Peña Cros/Hpc Sound. Per la sezione Cinema è programmata, alle ore 22 presso il Giardino dei Principi di Capodimonte, la proiezione di «The Brood – La covata malefica» di David Cronenberg. Si ringraziano gli sponsor dell’edizione 2022 del Campania Teatro Festival: AmiCar, Antonino De Simone, Aulentissima, Enel, Frecciarossa, Le Zirre Napoli, M.Car, Unicredit. Sul sito campaniateatrofestival.it sono consultabili le promozioni ed è possibile acquistare i biglietti.