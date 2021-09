Campania teatro festival, c'è «Baciami» con Patricia Zanco

Patricia Zanco porterà in scena, il 10 e l'11 settembre alle 21, al Campania teatro festival, «Baciami», ispirato alla figura e alle opere della scrittrice ucraina naturalizzata brasiliana Clarice Lispector.



Una storia umile, che si propone di dare voce a quelle «bocche balbettanti» che non riescono a protestare per la loro condizione di miseria e di abbandono. Un estremo tributo all’immaginazione, per intravedere nell’altro, specchio segreto che ci sta di fronte, una minima variante del destino di tutti.

Uno spettacolo di straordinaria intensità, per conoscere lo stile inconfondibile della Lispector, capace di prenderci per mano e guidarci «in un sentire che è all’interno del sentire, negli interstizi della materia primordiale», dove c’è il silenzio, quella «linea di mistero e di fuoco che è il respiro del mondo».