Campania Teatro Festival, dal 20 maggio al via la vendita dei biglietti

La quindicesima edizione del Festival, la sesta diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con l’impegno concreto della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, della quale è amministratore unico Alessandro Barbano, offre al pubblico la possibilità di scegliere tra 145 eventi, programmati nell’arco di 33 giorni, che vedranno protagonisti nomi prestigiosi della scena nazionale e internazionale in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio campano.

I biglietti saranno acquistabili presso il botteghino del Festival al teatro Politeama, online sui siti campaniateatrofestival.it ed etes.it e nei numerosissimi punti vendita autorizzati, consultabili su https://www.etes.it/retailers/find. Durante la rassegna saranno attivi anche i botteghini allestiti nei luoghi di spettacolo, previa disponibilità, a partire da due ore prima per gli eventi in regione e un’ora prima per quelli in programma a Napoli.

Il prezzo dei biglietti resta popolare, bloccato a 8 euro, 5 per gli under 30, gli over 65 e per i ticket delle sezioni Letteratura e Cinema. L’ingresso gratuito è riservato ai diversamente abili con un accompagnatore e ai pensionati titolari di assegno sociale. Scelte che favoriscono la partecipazione del pubblico e caratterizzano da sempre la direzione artistica di Ruggero Cappuccio. Il ricavato degli spettacoli de «Il Sogno Reale. I Borbone di Napoli», inserito nella sezione dei Progetti Speciali, sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale Santobono di Napoli. Della stessa sezione del Campania Teatro Festival fanno parte anche due dei quattro eventi della rassegna Pompeii Theatrum Mundi, per i quali si possono acquistare i biglietti sul sito vivaticket.it e presso il Teatro di Napoli.